Kijkcijfers This Time Next Year blijven dalen

Uit de cijfers van stichting Kijkonderzoek blijkt dat het programma van Van Dijk buiten de top twintig is gevallen. Van Dijk vraagt in This Time Next Year mensen die een jaar geleden een wens hadden of het gelukt is hun droom te verwezenlijken.

Traditiegetrouw trok Expeditie Robinson met 1,2 miljoen veel kijkers. Daarmee staat het survivalprogramma op de tweede plaats van de donderdag, achter het NOS Journaal van 20.00 uur (1,8 miljoen).

De top drie werd gecomplementeerd door De Wereld Draait Door. Het programma van Matthijs van Nieuwkerk trok iets meer dan een miljoen kijkers.

RTL Late Night met Twan Huys is uit de top 25 gevallen. De talkshow, waarvoor Huys overstapte naar RTL, trok donderdagavond slechts 308.000 kijkers.