'BNNVARA neemt na dertig jaar afscheid van Felix Meurders'

Volgens Peter de Vries, als hoofd radio werkzaam bij BNNVARA, is het programma "een ijzersterk programma met een trouwe schare vaste luisteraars". De 72-jarige Meurders maakt Spijkers Met Koppen samen met Dolf Jansen. "Ik vermoed dat ze mij associëren met de wat oudere luisteraar die ongelooflijk fan is van Spijkers", zegt Meurders in gesprek met het AD. "Maar dat is de groep luisteraars waar Radio 2 zich niet meer op richt."

BNNVARA ontkracht dat gegeven bij monde van Peter de Vries, als Hoofd Radio werkzaam bij de omroep. "Wij willen de huidige schare fans zeker behouden, maar willen graag ook een nieuwe generatie luisteraars aanboren. Felix is een radiolegende die nog lang niet uitgespeeld is, dus voor hem zijn we aan het kijken naar een plek op een van de andere zenders."

De presentator heeft zich nog niet neergelegd bij een afscheid. "Als ze geen vervanger kunnen vinden, keren ze waarschijnlijk weer bij mij terug. Op 1 januari verandert er weer van alles dus ik hoop snel duidelijkheid te krijgen. Ik zou het waanzinnig jammer vinden, wat mij betreft ga ik nog wel even met Spijkers door."

De jubileumuitzending van Spijkers met Koppen staat gepland voor 7 oktober in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.