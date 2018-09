Susan Boyle doet opnieuw mee aan talentenjacht

De talentenjacht is een speciale versie van America's Got Talent, meldt NBC donderdag. In de nieuwe versie nemen de beste talentenjachtdeelnemers van 184 landen het tegen elkaar op.

"Ik heb altijd al een show gewild waarin de beste kandidaten van Got Talent te zien zijn", vertelt jurylid Simon Cowell. "De variëteit en talenten van de acts die wereldwijd aan het programma meedoen, zijn ongelofelijk en fantastisch. Ik vind het heel leuk om dit programma straks op NBC te zien. Ik heb er zin in."

Susan Boyle deed in 2009 auditie met het nummer I Dreamed a Dream uit de musical Les Misérables. In dat jaar won dansgroep Diversity de talentenjacht. Toch verkocht Boyle na Britain's Got Talent miljoenen albums.

America's Got Talent: The Champions is vanaf januari te zien. Welke acts nog meer aan het programma zullen meedoen, is niet bekend.

Wel is duidelijk dat Mel B, Heidi Klum, Howie Mandell en Cowell plaats zullen nemen in de jury. Het programma zal worden gepresenteerd door Terry Crews, die onder meer bekend is van White Chicks en Brooklyn Nine-Nine.