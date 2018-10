Ajouad El Miloudi bekeek in de eerste twee seizoenen van zijn programma Kaaskop of…? alleen zijn eigen Marokkaanse roots, maar hij duikt in het nieuwe derde seizoen ook in andere culturen. Wat hij voornamelijk herkende in zijn nieuwe zoektocht is dat anderen ook worstelen met hun identiteit, omdat ze in meerdere culturen opgroeiden.

"Bij bijvoorbeeld Surinamers of Turken die hier opgroeien, zie je dat sommige dingen van thuis botsen met de Nederlandse normen", vertelt El Miloudi aan NU.nl. "Die worsteling met identiteit - in mijn geval: ben ik nu een Marokkaan of Nederlander? - had ik zelf ook."

Ook andere issues herkende de presentator. "Hindoestaanse Surinamers hebben te maken met ouders die zich het liefst voor altijd bemoeien met het leven van hun kind, bijvoorbeeld qua beroep. Nederlandse ouders willen vooral dat hun kind iets doet waar het gelukkig van wordt, maar Hindoestaanse Surinamers zien hun zoon of dochter het liefst medicijnen of rechten studeren. Onder Turken en Chinezen leven veel conservatieve beelden, bijvoorbeeld taboes op het gebied van liefde en daten. Dat zijn allerlei dingen waar ik het vroeger ook moeilijk mee had."

Het eerste seizoen van Kaaskop of…? stond volledig in het teken van de persoonlijke zoektocht van de presentator. Moet hij zich een kaaskop voelen, omdat hij in Nederland is geboren en opgegroeid of is hij toch meer een Marokkaan? In het nieuwe derde seizoen stelt hij een vergelijkbare vraag aan bekende en onbekende Nederlanders met Chinese, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse roots.

Presentator haalt de vragen voor zijn serie uit zijn jeugd

"De eerste twee seizoenen startte ik de afleveringen met een constatering: ik had mijn conclusie al getrokken en daar ging de aflevering over", legt El Miloudi uit. "Nu begin ik met een vraag en ga ik op zoek naar het antwoord." Die vragen zijn volgens de presentator ontstaan in zijn jeugd.

"Ik ben opgegroeid in de Javastraat in Amsterdam. Nu een hipsterstraat, maar vroeger was het echt het getto en heel multicultureel. Ik woonde daar tussen Turken, Marokkanen en Surinamers. We speelden met elkaar en door die ervaringen heb ik een beeld van ze gevormd." In Kaaskop of…? zocht El Miloudi uit of het beeld dat hij in zijn jeugd van de culturen om hem heen had gevormd nog klopt.

Zo woonde vroeger de Surinaamse Guillermo naast hem, vertelt de presentator. "Hij woonde bij zijn oma. Zijn moeder kwam af en toe bij hem langs, zijn oom bracht hem naar school en zijn vader was er nooit. Voor Guillermo was het heel normaal om op die manier zijn liefde te ontvangen, maar voor mij niet. Ik kom uit een heel traditioneel gezin. De man werkt, de vrouw zit thuis, dat idee. Bij andere Surinaamse jongens met wie ik speelde, was de vader er ook nooit. Voor mij is het een herinnering, sommigen noemen het een vooroordeel, dat Surinamers bijna altijd in een eenoudergezin opgroeien. En dat ging ik uitzoeken."

Chinezen leren van huis uit niet omgaan met emoties

"Die herinneringen zijn het begin van mijn antropologische reis over de wereld", gaat El Miloudi verder. Ze vormen de start van zijn nieuwe seizoen. "Wat me deze keer het meest is bijgebleven, is dat ik erachter kwam dat Chinezen van huis uit niet leren omgaan met emoties, waardoor Chinese jongeren met zichzelf in de knoop raken. Ook zag ik op een bruiloft dat Hindoestanen vaak te maken hebben met hele conservatieve ouders. En Turken zijn veel bezig met hun trots. In hun cultuur zijn zelfstandigheid en vrijheid heel belangrijk."

Wel is de presentator erachter gekomen dat niet al zijn herinneringen kloppen. "Niet alle Surinaamse ouders gaan er bijvoorbeeld vandoor. Wel denk ik dat een vooroordeel niet zomaar ergens vandaan komt, maar dat wat jij ziet, niet hoeft te kloppen. Daar kwam ik bij de Surinamers wel achter."

El Miloudi pretendeert met zijn serie niet objectief te zijn. "Nee, je ziet echt door mijn ogen hoe ik de culturen ervaar. En gebaseerd op de interviews die ik doe en de dingen die ik zie, trek ik een conclusie. Maar ik kan niet voor iedereen in een cultuur spreken hoe het zit."

Kaaskop of...? is donderdag om 21.45 uur op NPO 3 te zien.