Vanavond op televisie: Filemon Buiten Westen | Reportage Uit Coma

Reportage: Uit coma

20:25 - 21:05 uur op NPO 2

Jaarlijks raken tussen de duizend en drieduizend Nederlanders in een coma. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Paul Witteman gaat op onderzoek uit en vraagt ex-comapatiënten en familieleden over hoe ze de coma ervaren hebben.

Reportageserie: Helden van de wildernis

21:30 - 22:20 uur op NPO 1

In Costa Rica wemelt het van de luiaards, maar ook van de bomenkappers. Het leven van de luiaard staat op zijn kop, want ze moeten zich nu verplaatsen via elektriciteitspalen en de weg. Gelukkig is er Sam Trull.

Liever on-demand kijken? Zet je reis nog even door met met de 7 beste reisseries op Netflix.

Reportageserie: Filemon Buiten Westen

20:55 - 21:45 uur op NPO 3

Filemon ontmoet gemeenschappen die totaal anders leven dan wij gewend zijn. Zij jagen bijvoorbeeld nog naar voedsel. De 39-jarige presentator gaat dit keer op bezoek bij de kamelenherders in Mongolië.

Romantische komedie: How to Be Single

20:30 - 22:45 uur op NET5

Beter goed gejat dan slecht bedacht, zegt een oude Hollywoodwet. Niks mis mee dus dat How to Be Single (recensie), een film over vier jonge vrouwen in New York, veel overeenkomsten vertoont met Sex and The City. Al is het motto van het clubje van de onzekere Alice juist dat je als vrouw geen man nodig hebt om gelukkig te zijn.

Voor als je hierna nog zin hebt in films: bekijk hier welke nieuwe Netflix-films en series komende maand online komen.

Spelshow: Expeditie Robinson

20:30 - 22:00 uur op RTL 5

De vierde aflevering van Expeditie Robinson is zo'n typische aflevering met muiterij en extreme proeven. Er zijn nog te veel kandidaten in de race voor de overwinning, de kliekjes worden steeds hechter en dan is er in Team Zuid iemand met een gouden munt. Probeer zo iemand er maar eens uit te krijgen.