De Luizenmoeder en Expeditie Robinson maken kans op Televizier-Ring

De winnaar van de televisieprijs wordt bekendgemaakt op het Gouden Televizier-Ring Gala, op 11 oktober in AFAS Live. Vorig jaar ging de Gouden Televizier-Ring naar Zondag met Lubach.

De Luizenmoeder (AVROTROS) was afgelopen seizoen voor het eerst op tv te zien. De serie met medeschrijver Ilse Warringa in de rol van Juf Ank bleek een hit en haalde meerdere kijkcijferrecords.

Luizenmoeder-actrices Warringa en Jennifer Hoffman zijn voor hun rol in de hitserie ook genomineerd voor een Televizier-Ster in de categorie beste acteur/actrice. Ze nemen het op tegen Lies Visschedijk, die is genomineerd voor haar rol in de RTL-serie Soof: Een Nieuw Begin.

Beau van Erven Dorens liep voor zijn docuserie Beau Five Days Inside vijf dagen mee in instellingen waarvan de deuren normaliter gesloten blijven. Zo ging hij naar een hospice, brandwondencentrum en een tbs-kliniek. De laatste aflevering van het programma werd door bijna 1,1 miljoen kijkers bekeken. RTL4 maakte eerder al bekend dat er een tweede seizoen op televisie komt.

Expeditie Robinson opnieuw genomineerd

De RTL5-serie Expeditie Robinson, gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Dennis Weening, wordt voor de negentiende keer uitgezonden. Het nieuwe seizoen begon dit jaar op 6 september.

De 66-jarige Corry Konings is dit seizoen de oudste deelnemer. De 19-jarige Famke Louise is de jongste deelnemer, maar is inmiddels naar huis gestuurd.

De serie werd al drie keer eerder genomineerd, maar heeft de belangrijke prijs nog nooit in ontvangst mogen nemen.

Geen mannen in categorie beste acteur/actrice

Sinds 2016 worden op het gala prijzen toegekend aan de beste acteur en actrice van het jaar. Tot nu toe maakten acteurs en actrices uit tv-series apart kans op een Zilveren Televizier-Ster. Vanaf dit jaar zijn deze categorieën samengevoegd in één prijs.

Dit jaar zijn met Warringa, Hoffman en Visschedijk dus alleen actrices genomineerd. Twee weken geleden stonden André van Duin en Jeroen van Koningsbrugge als enige mannen nog in de top acht.

Beste presentatrice en presentator

​Chantal Janzen, Eva Jinek en Geraldine Kemper zijn genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster in de categorie beste presentatrice. Hun drie mannelijke, genomineerde collega's zijn dit jaar Van Erven Dorens, Humbero Tan en Johnny de Mol.

Vorig jaar won Jinek de publieksprijs. Ze was toen voor de eerste keer genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster. Voor Kemper is het al de vierde keer dat ze meedingt naar de prijs voor de beste presentatrice. Janzen ging tussen 2014 en 2016 al drie keer achtereen met de prijs naar huis, daarom maakte ze vorig jaar geen kans.

Verder was al duidelijk dat Bommetje, De Eindmusical en De Viral Fabriek bij de laatste drie zitten voor de Gouden Stuiver, de publieksprijs voor het beste jeugdprogramma. Expeditie Robinson, Wie is de Mol? en Zondag met Lubach zijn nog in de race voor de Televizier Digital Impact Award.