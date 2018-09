Baas publieke omroep Australië treedt af na rel over mail

Milne stuurde volgens publicaties van The Sydney Morning Herald in mei Guthrie de opdracht om zich van twee journalistieke medewerkers te ontdoen, Emma Alberici en Andrew Probyn.

ABC-topman Milne zou hebben gezegd dat de conservatieve toenmalige premier van Australië, Malcolm Turnbull, uitvoerig over de twee medewerkers had geklaagd.

In de mail over Alberici stond volgens The Sydney Morning Herald: "Ze haten haar, je moet van haar af zien te komen, we moeten de ABC redden, niet Emma."

Guthrie verbijsterd over ontslag

Milne heeft naar eigen zeggen in het belang van de omroep het veld geruimd, maar hij weerspreekt dat ooit een regeringsambtenaar op het ontslag van medewerkers heeft aangedrongen en dat hij daar gevolg aan zou hebben gegeven.

Afgelopen maandag stuurde het bestuur Guthrie plotseling de laan uit, zonder uitleg te geven. Guthrie was publiekelijk verbijsterd over haar ontslag. Veel commentatoren dachten dat haar vertrek een gevolg was van het recente aantreden van een nieuwe premier.