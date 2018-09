Vanavond op televisie: Tussen Kunst en Kitsch en De Roelvinkjes

Kunst: Tussen Kunst en Kitsch

20.35-21.25 uur op NPO 1

Tussen Kunst en Kitsch is inmiddels een gevestigd televisieprogramma. Frits Sissing begint woensdag aan het 35e seizoen waarin weer allerlei aardewerk, schilderijen, bijzondere poppetjes en gebruiksvoorwerpen worden beoordeeld en uiteraard getaxeerd.

Reality: De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken

20.30-21.30 uur op SBS6

Het wordt een maand witte bonen in tomatensaus voor de familie Roelvink. Dries, Honoria, Dave en Donny moeten in een simpel optrekje zien rond te komen van een bijstandsuitkering. Zal het ze lukken?

Reportage: Danny in de buitenwijken

21.10-22.00 uur op NPO 3

In het tweede seizoen van Danny in de buitenwijken bezoekt Danny Ghosen beruchte buitenwijken van grote Europese steden. En dan praten we niet over Heerlen, maar over Napels (denk aan de serie Gomorra), Dublin, Boekarest, Marseille en Birmingham.

Reality: Hufterproef

20.25-21.10 uur op NPO 3

Bananasplit is in een nieuw jasje gegoten om de hufterigheid van Nederland te testen. Op een druk terras in Eindhoven stelt een jongen zijn nieuwe liefde voor aan zijn vader. Het nieuwe schatje is een jongen in plaats van een door de vader gewenst meisje. Hoe reageert dit terras?

Reality: Bouw je droom: Een nieuw leven in een Frans kasteel

21.40-22.40 uur op NET5

Dick Strawbrigde en Angel Adoree hebben seizoenen lang aan hun eigen kasteel geklust bij RTL 4, maar nu is het tijd om al die opgedane kennis over te brengen op andere Britten die in Frankrijk zo'n gigantisch bouwwerk willen gaan exploiteren.



