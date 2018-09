Dries Roelvink ging creatiever koken door bijstandsinkomen

"Er zijn lastige momenten geweest", vertelt Roelvink in gesprek met NU.nl. "Na de vaste lasten bleef er per dag 25 euro over om van te leven, met zijn vieren."

Voor de zanger was dat een behoorlijke omslag. "Ik heb steeds gekookt, want dat is mijn hobby. Normaliter kijk ik niet naar de prijs van een stukje ossenhaas of welke vis het goedkoopst is, en nu wel. Dat is een heel andere manier van boodschappen doen."

Het maakte de artiest wel creatiever. "Ik heb een keer een heel goede nasischotel gemaakt voor 7 euro, en een vegetarische pasta voor 6 euro. Ik heb heel goed opgelet op wat ik kocht en onder in de schappen gekeken. Dat waren we helemaal niet gewend."

Zanger vond het leuk om zoons weer in huis te hebben

Het leukste aan de programmaopnames vond Roelvink dat zijn twee zoons, Dave en Donny, weer tijdelijk bij hem woonden. "Ik zag daarom echt op tegen het einde van de opnames. Normaal zie ik mijn zoons misschien één of twee keer in de week. Ze zijn allebei de deur uit en leiden een druk leven, dus we moesten echt iets plannen als we elkaar wilden zien, het moest in ieders agenda passen. Nu zag ik ze elke ochtend liggen in hun stapelbedje."

Het viertal heeft samen van alles ondernomen, ook in de gedachte van het programma, dat gemaakt is om meer geld in te zamelen voor gezinnen die het niet breed hebben en van een minimaal inkomen moeten leven. "Voor de Stichting Kinderen van de Voedselbank hebben we veel tijd doorgebracht met een schaduwgezin, dat net als wij bestaat uit vier personen, met twee kinderen", vertelt Roelvink. "Dat heeft mooie beelden opgeleverd. Die kinderen waren helemaal gek van Dave en Donny en zijn van alles met hen gaan doen."

'Het spat van het beeld af dat ik twee leuke zoons heb'

Dave stond onlangs negatief in de publiciteit toen hij werd aangehouden wegens het met drank op rijden en zijn rijbewijs vervolgens kwijtraakte. "Ik kan me voorstellen dat mensen denken: geloof ik hem nog wel?", zegt Roelvink over het gedeukte imago van zijn zoon. "Hij zal het moeten bewijzen. Als hij nog een keer zo'n fout maakt, dan is het misschien het einde van zijn carrière."

Maar in Effe geen cent te makken komt de goede kant van Dave naar boven, vindt Roelvink. "Als het aankomt op hulp van kinderen en dieren is hij geweldig. Als de camera aangaat, verandert hij niet. Dat geldt ook voor Donny. Het spat van het beeld af dat ik twee leuke zoons heb."

Nu de opnames van het programma afgerond zijn, betekent dat volgens de zanger niet dat hun medewerking aan het goede doel ophoudt. "We willen ons schaduwgezin de komende paar jaar elke maand iets geven", licht Roelvink toe. "Het is belangrijk om ook aan nazorg te doen."

Ook is de zanger door Stichting Kinderen van de Voedselbank gevraagd om ambassadeur te worden. "Ze waren zo blij met mijn bijdrage, dat ik ook de komende jaren zo nu en dan word betrokken bij acties."

De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken is woensdagavond om 20.30 uur op SBS6 te zien.