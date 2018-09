Vanavond op televisie: Seksoverlast in Rijdende Rechter

Reportageserie: Je Zal Het Maar Zijn

21.15-22.10 uur op NPO 3

In de nieuwe reeks van dit portretprogramma volgt Geraldine Kemper personen met een bijzonder verhaal. In deze aflevering onder meer een gesprek met Shanti, de halfzus van Fajah Lourens die haar elf maanden oude zoontje Elfin verloor in een familiedrama.

Juridisch programma​: De Rijdende Rechter

22.25-23.00 uur op NPO 1

In deze opvallende aflevering draait het om Tinie en Ron, die vaak dermate luidruchtige seks hebben dat hun buurvrouw Wil er last van heeft. Zij zocht wegens de overlast contact met de woningbouw. In deze aflevering blijkt of hun burenband, die al dertig jaar bestaat, hersteld kan worden.

Klusprogramma: House Rules NL

20.30-21.40 uur op Net5

In dit programma verbouwen vijf stellen elkaars huis. De enige invloed die ze kunnen uitoefenen, is middels de huisregels die ze achterlaten.

Realityprogramma: Grenzeloos Verliefd

21.40-23.05 uur op Net5

De vrouwen die deelnemen aan dit programma zijn voor de liefde naar het buitenland geëmigreerd. Dit is de eerste aflevering van het tiende seizoen. Gepresenteerd door Arie Boomsma.

Actiefilm: Green Zone

23.05-1.10 uur op SBS9

Na de Amerikaanse invasie in Irak moet Roy Miller met zijn manschappen op zoek naar massavernietigingswapens. Al snel komt Miller erachter dat het best weleens mogelijk is dat die wapens er helemaal niet zijn. Zijn onderzoek naar de waarheid en alle tegenwerking is spannend genoeg (recensie) voor een sterke actiefilm. Met onder meer Matt Damon.