Geraldine Kemper wil Je Zal Het Maar Zijn een 'eigen touch' geven

"In de kern blijft het natuurlijk hetzelfde, er worden mensen met een bijzonder verhaal of besluit geportretteerd. Ik probeer er natuurlijk wel mijn eigen touch aan te geven, ik ben een andere presentator dan Sophie", vertelt Kemper in gesprek met NU.nl

De presentatrice heeft niet met Hilbrand gesproken over het programma. "Het is mijn eigen ding, dus ik heb me zelf ingelezen en op mijn eigen manier mijn item voorbereid en gemaakt. Ik heb veel respect voor Sophie. Toen ik het programma destijds keek dacht ik al: wow, dit soort programma's wil ik ooit maken."

Je Zal Het Maar Zijn is niet het enige programma dat Kemper op haar wensenlijstje had staan, en dat ze uiteindelijk ook echt mocht maken. "Het toffe aan mijn dromen is dat ze tot nu toe allemaal uitgekomen zijn. Ik weet nog goed dat ik zei dat ik 3 Op Reis graag wilde maken, en toen werd ik daarvoor gevraagd. Hetzelfde gebeurde ook met Je Zal Het Maar Zijn. Dus ik moet nog maar een nieuwe droom bedenken."

Visueel is er wel iets veranderd aan Je Zal Het Maar Zijn, vertelt Kemper. "We gebruiken een toffe, nieuwe camera, meer gericht op degene die geportretteerd wordt. Als je het ziet, begrijp je wel wat ik bedoel."

Leven van licht

Kemper is heel blij met de reeks die ze heeft gemaakt. "Er zitten echt heel mooie portretten tussen. In de eerste aflevering heb je Floris, die zakenman was maar zijn leven heeft omgegooid omdat hij nu leeft van licht in plaats van te eten."

Ook bijzonder vindt Kemper het verhaal van Shanti Schiks, de halfzus van Fajah Lourens die haar elf maanden oude zoontje Elfin verloor in een familiedrama. "Zij heeft ons meegenomen naar de plek waar het gebeurde. Haar portret is me bijgebleven. Zij is zo ontzettend sterk."

Verhalen als deze doen wel iets met Kemper, vertelt de presentatrice. "Ik heb respect hoe zij naar het leven kijkt en hoe ze nog buiten kan staan en erover kan praten. De veerkracht die mensen hebben, dat iemand zo veel kan doorstaan, daar heb ik bewondering voor."

Portretten die Kemper nog wil maken

Doordat Kemper tijdelijk in iemands leven duikt, leeft ze ook mee met de geportretteerde personen. "In een komende aflevering wordt een vrouw gevolgd die haar kind is verloren. Twee jaar geleden kwam ze een pop tegen, die zij nu verzorgt alsof het haar kind is. Ze weet dat het een pop is, maar het helpt haar wel bij verwerken. Een paar weken geleden heb ik haar weer gezien, en het gaat zo goed met haar. Ze is aangekomen, heeft een nieuw huis. Dat is mooi om te zien, je leeft toch even mee met iemand."

Zijn er nog verhalen die Kemper graag zou willen maken, mocht er een vervolgseizoen komen van Je Zal Het Maar Zijn? "Het lijkt me tof om een item te maken over een vrouw die is bevallen, zonder dat ze wist dat ze zwanger was. Of misschien een kind van een misdadiger. Ik ben benieuwd hoe dat hun leven beïnvloed heeft."

Je Zal Het Maar Zijn wordt dinsdagavond om 21.20 uur uitgezonden op NPO3.