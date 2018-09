AVROTROS naar de rechter om radioprogramma Annemieke Schollaardt

Schollaardt moet haar plek delen met Rob Stenders, die werkzaam is voor BNNVARA. Volgens omroepwoordvoerder Eric Dekker was dat niet de bedoeling en gaat de zender er niet mee akkoord.

"Het was ons toegezegd door de NPO dat Annemieke bij haar overstap van 3FM naar Radio 2 een prominente vaste plek in de middag zou krijgen", aldus Dekker in gesprek met het AD.

De discussie tussen de zender en de omroep duurt al langer; de NPO wilde eerst Stenders van zijn plek halen, maar kreeg daar veel kritiek op en besloot van die wijziging af te zien. AVROTROS tekende daarop bezwaar aan bij een onafhankelijke geschillencommissie en kreeg gelijk.

'Gijs Staverman moest plek opgeven'

De omroep was destijds al van plan juridische stappen te ondernemen tegen de NPO, maar zag daarvan af toen het erop leek dat AVROTROS toch de gewenste ruimte zou krijgen. Bronnen vertellen aan de krant dat KRO-NCRV-dj Gijs Staverman zijn plek tussen 12.00 en 14.00 uur moest opgeven om ruimte te maken voor Schollaardt. Hij zou doorgaan op de vrijdagmiddag en in het weekend.

"We hebben bij de overgang van Annemieke van NPO 3FM naar NPO Radio 2 ingezet op een goede plek in de programmering", reageert een woordvoerder van de NPO tegen NU.nl. "Uiteindelijk is ervoor gekozen om het middagtijdslot 14.00-16.00 uur door zowel Rob (maandag tot en met donderdag) als Annemieke (vrijdag tot en met zondag) te laten presenteren."

De NPO laat weten dat de programmering in 2019 naar verwachting blijft zoals hij nu staat.