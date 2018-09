Nederlandse Top 40 verhuist van 538 naar Qmusic

"We zijn heel trots dat de moeder aller hitlijsten binnenkort op de vrijdagmiddag bij Qmusic te horen is. De Nederlandse Top 40 is een ijzersterk merk, dat naast radio ook online, op mobiel en sociale media ongekende mogelijkheden kent", zegt zendermanager Dave Minneboo maandag in een reactie.

"De Top 40 is de enige échte hitlijst die de tand des tijds altijd heeft weten te doorstaan door constant te vernieuwen. Dit zetten we bij Qmusic dan ook door. De Top 40 wordt samengesteld door te kijken naar onder andere airplay op alle radiozenders en streamingcijfers."

Top 40-voorzitter Erik de Zwart is ook tevreden met de verhuizing. "We hebben de afgelopen maanden met verschillende partijen gesprekken gevoerd. De conclusie is voor ons dat de Nederlandse Top 40 bij Qmusic het beste op zijn plek is. Zowel op de radio, als door het platform dat de zender samen met het AD en de regiotitels kan bieden. We zijn klaar voor de volgende stap met de Top 40 en kijken dan ook erg uit naar deze samenwerking."

Nederlandse Top 40 sinds jaren zestig al te horen

De Nederlandse Top 40 is sinds 1965 te horen op de radio. De eerste jaren was de hitlijst te horen bij Radio Veronica en later op Radio 3. De afgelopen 25 jaar werd de Top 40 bij Radio 538 uitgezonden. 538 maakte maandag bekend te stoppen met het uitzenden van de Top 40. Die maakt plaats voor een nieuwe lijst, de 538TOP50.

De nieuwe lijst is begin november voor het eerst te horen en zal gepresenteerd worden door Ivo van Breukelen, die de Top 40 momenteel presenteert. 538 neemt pas aan het einde van het jaar helemaal afscheid van de Top 40. Tot dan blijft de lijst te horen via internet en DAB+.

Contract werd door 538 eerder beëindigd dan afgesproken

Volgens De Zwart heeft deze beëindiging van het contract "een puur zakelijke reden". Het bestuur heeft "met verbazing" kennisgenomen van het besluit van 538. Deze zender meldde op 1 november te stoppen met het uitzenden van de lijst, terwijl het contract nog loopt tot 31 december. De Top 40 kan nog niet zeggen of er juridische stappen volgen.

Radio 538 had eind vorig jaar laten weten per 31 december 2018 te willen stoppen met het uitzenden van de lijst. "Helaas zijn wij dit voorjaar, na vele besprekingen, niet tot een nieuwe overeenstemming gekomen", stelt het bestuur van de Top 40. "Mede op aangeven van de directie van Radio 538 zijn wij daarom met andere partijen gaan praten."

Volgens het bestuur van de hitlijst stelde Radio 538 afgelopen maand toch tot een overeenstemming te willen komen. "En zelfs afgelopen donderdag gaf men nog aan met een hernieuwd bod te zullen komen", aldus het bestuur.