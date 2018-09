Marc van der Ree vertrekt als hoofdredacteur Hart van Nederland

Van der Ree kondigde zijn afscheid maandag aan in een column in Broadcast Magazine. Zijn laatste werkdag is komende vrijdag.

De 47-jarige hoofdredacteur vindt het naar eigen zeggen "mooi geweest" en noemt zijn vertrek "stoppen op het hoogtepunt".

Hij begon zijn carrière in 1996 als bureauredacteur bij het toen nog net nieuwe programma Hart van Nederland. Al vrij snel ontwikkelde hij zich tot eindredacteur, om vervolgens in 2007 benoemd te worden tot hoofdredacteur.

Wat hij precies gaat doen, maakt Van der Ree in zijn column niet bekend. "Eind van de week gaan we uit elkaar en hoewel daar een zekere vorm van weemoed bij hoort, heb ik ook heel veel energie en zin in de toekomst buiten SBS. De trots die ik voelde bij mijn start in 2007, voel ik nu nog meer en spannend wordt het opnieuw. De cirkel is rond."