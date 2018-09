Vanavond op televisie: DWDD weer terug en Maik en Anouk gaan 'trouwen'

Docuserie: Typisch Oosterend Texel

19.15-19.50 uur op NPO 2

Het Texelse dorp Oosterend staat centraal in deze aflevering van de dagelijkse docuserie van de Evangelische Omroep (EO). Het Texelse dorp en zijn inwoners worden vanavond door de televisiemakers belicht.

Talkshow: De wereld draait door

19.00-20.00 uur op NPO 1

Matthijs van Nieuwkerk keert vanavond - na maanden van afwezigheid en vervanging door Margriet van der Linden - toch echt terug. En hij is dit seizoen niet alleen, maar krijgt hulp van vier Spuiten & Slikken-reporters. Onder de naam YUNG gaan zij korte items voor het programma maken.

Reportage: Spoorloos

21.15-22.15 uur op NPO 1

Jack werd geboren in 1942. Zijn vader was de Chinese handelsreiziger Chen Pin, die in 1948 uit Jacks leven verdween. Zijn moeder Elisabeth knipte Chen Pin uit plakboeken. Jack was nooit echt op zoek naar zijn pa, maar dan neemt zijn Chinese halfzus Meng ineens contact op.

Realityserie: Wie heeft de mooiste bruiloft?

18.30-19.00 uur op SBS6

Wie heeft de mooiste bruiloft? is een nieuwe reallifeshow van SBS6, maar kan die tippen aan de beste Netflix-realityseries? Alles draait om de bruiloft, de mooiste dag van je leven. Maar is dat eigenlijk wel zo? In het programma nemen bruidsparen het elke werkdag tegen elkaar op in de categorieën aanzoek, taart, kleding, ceremonie en feest.

Film: Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

20.35-23.10 uur op NET5

Het grote voordeel van de films van Tim Burton is dat ze zo prachtig zijn vormgegeven dat zelfs de mindere films prima zijn door te komen. Maar na twee mindere films, pakt hij zijn revanche met dit wonderlijke verhaal (recensie) over een tehuis waar kinderen met speciale gaven zich verstoppen voor de wereld.

