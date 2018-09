Tussen Kunst en Kitsch-presentator Frits Sissing is zelf niet goed in taxeren

Sinds drie jaar is Sissing te zien in het programma, waarvan hij de presentatie in 2015 overnam van Nelleke van der Krogt.

Hoewel hij het programma al drie jaar presenteert, heeft de presentator geen beter oog voor de taxatie van spullen gekregen. "De experts die meewerken zijn er niet voor niets, het is toch een vak dat zij misschien al dertig jaar uitoefenen", zegt Sissing in gesprek met NU.nl.

"Zij zien binnen enkele seconden of iets bijzonders is, of niet. Als ik ook zo ver was, zou ik elke dag rondlopen op de rommelmarkt om geld te verdienen. Ik probeer het weleens op vakantie, maar blijk er toch echt geen verstand van te hebben."

Herkenning belangrijk voor succes

Het programma blijft ondanks zijn lange levensduur een groot succes. Naar de show - waarin mensen erfstukken, kunstwerken en andere mogelijke kostbaarheden laten taxeren - kijken steevast één tot twee miljoen mensen.

"Het is duidelijk voor de kijker waar hij naar kijkt, er is niet mee gerommeld", vertelt Sissing over de onderscheidende factor van het programma. "Niemand heeft gedurende die 35 seizoenen ooit de behoefte gehad om het format te veranderen."

Volgens de presentator is de kracht van het programma dat de meeste kijkers zo'n mogelijke schat thuis hebben liggen. "We hopen allemaal ooit zo'n klapper in huis te hebben gehaald. Die nieuwsgierigheid en herkenning is belangrijk", vindt hij.

Taxeren voor de Nachtwacht

Vanwege het 35-jarige jubileum van het programma wordt er op 17 oktober een speciale jubileumuitzending uitgezonden, die wordt opgenomen in het Rijksmuseum. "Toen ik begon met het presenteren van Tussen Kunst en Kitsch was het mijn droom om een uitzending te maken voor De Nachtwacht."

Omdat de redactie van het programma voor deze speciale aflevering iets bijzonders wilde doen, is er contact gezocht met het Rijksmuseum. "Die waren onmiddellijk zeer enthousiast."

Omdat het museum elke dag open is, en de opnames normaliter op maandag plaatsvinden omdat musea dan doorgaans gesloten zijn, vergden deze opnamen wel wat extra organisatie. "We hebben daarom gekozen voor een avondopname op zaterdag. Heel bijzonder om met de experts tussen de 'oude Hollandse meesters' te zitten."

Bierglas blijkt veel waard te zijn

Wat tot dusver het opmerkelijkste is dat hij heeft gezien tijdens de opnames? "In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen zit zo'n schoolvoorbeeld van een mooi verhaal", zegt Sissing.

"Er komt een mevrouw langs die een bierglas meeneemt dat zij ontdekte bij het opruimen van een huis. Een veilinghuis dat langskwam om wat spullen te taxeren, zei dat het niks was." Omdat het een mooi glas was, bewaarde de vrouw het toch en nam ze het mee naar de opnames van het AVROTROS-programma.

"Het blijkt na de taxatie een glas te zijn uit 1599, gemaakt gedurende de Tachtigjarige Oorlog en gegraveerd door Friese adel. Een ongekend, bijzonder zeldzaam glas", legt de presentator uit. "Die vrouw weet niet wat haar overkomt. Dit is typisch zo'n verhaal waarvoor we het doen. Ze had het glas bijna weggegooid, maar blijkt toch iets heel bijzonders in huis te hebben."

Sissing zou spuuglelijke schat verkopen

Sissing denkt dat het aan de situatie ligt of mensen een kostbaar eigendom van de hand doen of toch houden. "Als ze het echt niet mooi vinden of geld nodig hebben, dan zullen ze het waarschijnlijk verkopen. Maar er zijn ook veel mensen die het houden."

Wat hij zelf zou doen als hij een ontzettend waardevol object in huis blijkt te hebben? "Als het iets is dat spuuglelijk is, dan verkoop ik het. Wat heb ik eraan om het dertig jaar in huis te hebben en aan mijn kinderen door te geven? Met dat geld kun je mooiere herinneringen kopen", aldus Sissing.

"Als het wel mooi is, dan zou ik mijn verzekeringsmaatschappij bellen", grapt hij. De presentator heeft zelf weleens iets laten taxeren, vertelt hij. "Ik heb een schilderij, dat weer van haar ouders is geweest, van mijn moeder geërfd en meegenomen. Maar de restauratiekosten bleken even hoog als de waarde. Het hangt dus nog steeds prachtig aan de muur."

Het nieuwe seizoen van Tussen Kunst en Kitsch is woensdagavond om 20.30 uur te zien bij NPO 1.