Reallifesoap André Hazes krijgt derde seizoen

De 24-jarige zanger vertelde maandag in de radioshow van 100%NL-dj Lars Boele dat hij in de serie, die sinds september 2017 te zien is op SBS, de kijker meeneemt in zijn werk- en privéleven. Afgelopen zomer nam de artiest, bekend van het nummer Leef, een maand verplichte rust wegens oververmoeidheid.

Hazes' volle schema had ook invloed op de tijdelijke relatiebreuk die de zanger en zijn vriendin Monique Westenberg eind april namen. Hun relatieproblemen kwamen aan bod in het tweede seizoen van de serie, dat in de lente te zien was.

Tijdens deze pauze, die ongeveer een maand duurde, leerde de zanger zichzelf beter kennen. "Wat wilde ik nu echt in dit leven? Alleen maar werken of oud en gelukkig met Monique worden? Al snel wist ik dat dat het laatste zou zijn. Natuurlijk wist ik dat daarvoor ook al, maar je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt", zei hij destijds in gesprek met Story.

Ook de verplichte rust die Hazes nam op werkgebied, deed hem goed. "Ik weet nu wat ik anders moet doen, dat ik beter naar de mensen in mijn directe omgeving moet luisteren. Ik wil door iedereen aardig worden gevonden. Het eerste wat ik daarom nu heb veranderd, is dat ik iemand heb aangenomen die 'nee' voor mij zegt. Dan raak ik niet overwerkt en vinden mensen me nog altijd aardig."