Reacties op nieuwe opzet Serious Request: 'Ongelofelijk vet' en 'Mooie stap'

Anders dan voorgaande jaren worden niet drie dj's "opgesloten", maar maken ze wandeltochten langs acties voor verschillende goede doelen.

Frank van der Lende, die in 2016 de actie presenteerde vanuit het Glazen Huis, zegt uit te kijken naar de vernieuwde versie van de actie. "Om samen iets nieuws op te zetten."

Coen Swijnenberg: 'Goed' dat Glazen Huis is verdwenen

Coen Swijnenberg vindt het goed dat de zender de stap maakt naar een andere opzet. De voormalig 3FM-dj, die vijf keer in het Glazen Huis zat, vindt dat het tijd is voor nieuwe dingen.

"Nooit meer een stad vol mensen kijkend naar 3 dj's, nooit meer (vieze) sapjes, nooit meer gerinkel door de brievenbus, nooit meer (te kleine) stapelbedden, nooit meer slaapgasten, kortom: nooit meer het Glazen Huis", kijkt Swijnenberg, tegenwoordig in dienst bij Radio 538, op Instagram terug.

"En dat is goed. Want tijd voor nieuwe dingen! Ik wens 3FM het beste met het vernieuwde Serious Request!"

Swijnenberg is een van de drie dj's die vijf of meer keer in het Glazen Huis zat. Alleen Giel Beelen (negen keer) en Gerard Ekdom (acht) waren vaker het gezicht van de actie.

Sander Hoogendoorn: Nieuwe opzet is vet

Volgens Sander Hoogendoorn, die op de zender een ochtendshow presenteert, wordt de nieuwe opzet "ongelofelijk vet". De dj zat vorig jaar voor het eerst in het Glazen Huis.

Hoogendoorn was ook de degene die het nieuws maandag aankondigde op 3FM. "Het Glazen Huis is stukgeslagen", aldus radio-dj.

Wijnand Speelman: Mooie stap

3FM-dj Wijnand Speelman noemt het "een mooie stap". "Heel blij dat we hier samen met het Rode Kruis aan blijven bouwen om hun te kunnen ondersteunen in het fantastische werk waar ook ter wereld."

Ook andere 3FM-dj's delen hun enthousiasme. "Dit wordt te gek en zó spannend", schrijft Mark van der Molen op Twitter. "Dit gaat zo vet worden", schrijft Rob Janssen op zijn beurt.

Drie teams doen acties om geld in te zamelen

Van 18 tot en met 24 december gaat de radiozender samen met het Rode Kruis de zogeheten 'Lifeline' maken. 24 uur per dag lopen drie teams van twee dj's langs verschillende acties die geld moeten opleveren voor goede doelen in binnen- en buitenland. De week eindigt in TivoliVredenburg in Utrecht, waar de Serious Request-actie in 2004 begon. Welke drie dj's dit gaan doen, is nog niet bekend.

De drie goede doelen waar de zender dit jaar geld voor ophaalt, zijn reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Naast de verschillende acties die worden georganiseerd door luisteraars, wordt in TivoliVredenburg ook een festival georganiseerd waar luisteraars terechtkunnen voor optredens, workshops en lezingen. Zoals ieder jaar kunnen mensen nummers aanvragen in ruil voor een donatie.