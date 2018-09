Jeroen Pauw, Eva Jinek en Tim den Besten kanshebbers Sonja Barend Award

Pauw maakt kans op de prijs voor zijn interview met Martin Kock, over diens wens om een einde aan zijn leven te maken. Jinek is genomineerd wegens haar gesprek met politicus Farid Azarkan in haar talkshow.

Den Besten is voor het eerst genomineerd voor de prijs. Hij is genomineerd voor zijn interview met muzikant en journalist Aafke Romeijn in Tims^Tent maar dan in een bungalow.

Andere genomineerden zijn Janine Abbring, Jeroen Stekelenburg, Matthijs van Nieuwkerk, Adriaan van Dis en Coen Verbraak. Wouter Zwart en Cornald Maas zijn net als Den Besten voor de eerste keer genomineerd.

De uitreiking van de prijs vindt op woensdag 17 oktober plaats in De Wereld Draait Door. Winnaars krijgen de prijs uit handen van Sonja Barend.

De lijst is samengesteld door een kernjury bestaande uit Arjen Fortuin (tv-recensent NRC Handelsblad), Joep School (Parool en VARAgids), Maaike Bos (tv-recensent Trouw) en Roy van Vilsteren (adjunct-hoofdredacteur VARAgids). Een brede jury van tientallen mensen uit de media kiest nu de winnaar.

Eerdere winnaars zijn onder anderen Van Nieuwkerk (2009), Humberto Tan (2016) en Abbring (2017).