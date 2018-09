Serious Request 2018 zonder Glazen Huis

"Het Glazen Huis is stukgeslagen", aldus radio-dj Sander Hoogendoorn, die een jaar geleden nog in het huis verbleef, op de zender.

Van 18 tot en met 24 december gaat de radiozender samen met het Rode Kruis de zogeheten 'Lifeline' maken. 24 uur per dag lopen drie teams van twee dj's langs verschillende acties die geld moeten opleveren voor goede doelen in binnen- en buitenland. De week eindigt in TivoliVredenburg in Utrecht, waar de Serious Request-actie in 2004 begon. Welke drie dj's dit zullen gaan doen, is nog niet bekend.

Ook goed doel in Nederland ondersteund

De drie goede doelen waar de zender dit jaar geld voor ophaalt, zijn reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Naast de verschillende acties die worden georganiseerd door luisteraars, wordt in TivoliVredenburg ook een festival georganiseerd waar luisteraars terechtkunnen voor optredens, workshops en lezingen.

Zoals ieder jaar kunnen mensen nummers aanvragen in ruil voor een donatie.

3FM kondigde aan zich 'te beraden'

De toekomst van Serious Request leek onzeker toen 3FM eerder dit jaar aankondigde zich "te beraden". Er gingen geruchten dat de zender helemaal geen actie wilde opzetten. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd ook de locatie van het huis niet ruim van tevoren bekendgemaakt.

De eindstand van vorig jaar, toen Hoogendoorn, Domien Verschuuren en Angelique Houtveen in het Glazen Huis zaten, bedroeg ruim 5 miljoen euro. De opbrengst laat de laatste jaren een dalende lijn zien.