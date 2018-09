Ellie Lust heeft geen spijt dat televisiewerk op haar pad is gekomen

"Hoeveel ik ook van de politie houd, ik had dit niet willen missen", vertelt Lust zaterdag in gesprek met Het Parool. "Het is spannend, ik ga nu wél echt op eigen benen staan. Ik heb geen contract bij de tv of zoiets. Ik moet het hebben van opdrachten nu."

Lust, die dit jaar Ellie op Patrouille presenteerde, had zich naar eigen zeggen nooit kunnen voorstellen dat ze ooit een eigen televisieprogramma zou krijgen. "Dat is nooit mijn doel geweest. (…) Toen ik aan Wie is de Mol? meedeed, lag ik wakker: ze gaan me afschuwelijk vinden met mijn dominante, irritante kop, met die portofoons, vertellen hoe het allemaal moet."

"Ik had dit nooit kunnen vermoeden, dat ik een programma zou krijgen dat me op het lijf geschreven is. Dat ik zo omarmd zou worden door de buitenwereld. Ik vind dat een fantastisch cadeau."

De politieleiding dwong Lust echter om een keuze te maken tussen haar televisie- en politiecarrière. "Ik vind dat het gecombineerd had kunnen worden", vindt de voormalig Wie is de Mol-deelnemer.

"Omdat ik Ellie van de politie ben. Op televisie." Een gesprek over zo'n combinatie is volgens Lust echter nooit gevoerd. "Als de organisatie zegt: 'El, we voelen dat dit een beetje uit balans raakt,' laten we het dan hebben over hoe we het in balans kunnen houden. Dat had toch ook gekund?"

Lust maakt vervolg op programma

In het interview, waarvan woensdag een voorpublicatie verscheen, maakte Lust voor het eerst bekend dat zij na ruim dertig jaar afscheid neemt van de politie. Zaterdag is de rest van het artikel gepubliceerd.

De 52-jarige Lust was sinds 1987 werkzaam bij de politie. Sinds 2007 was ze ook woordvoerder. Daarnaast richtte ze Roze in Blauw op, het netwerk voor homoseksuele agenten.

Het is nog niet bekend wat Lust precies voor de televisie gaat doen, maar er komt wel een nieuw seizoen van Ellie op Patrouille, zo laat zij weten op sociale media. "Eens een diender, altijd een diender", zegt Lust in een video op haar Instagram-account. "Ellie blijft op patrouille gaan."