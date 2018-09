Vanavond op televisie: Paulien in Japan | Alzheimerdocumentaire

Documentaire: Tokidoki

20:15-21:05 uur op NPO 2

Paulien heeft een mooi nieuw Japans woord gevonden om te bespreken met Japanners. Ditmaal is het ogenba (Japans voor 'opstandig'). Maar het woord kan alleen voor jonge meisjes gebruikt worden, niet voor jongens. Meisjes horen dienstbaar en rustig te zijn. De vraag is hoelang dat nog gaat duren.



Documentaire: Een poging tot vrolijk verval

19:15-20:15 uur op NPO 2

VWO-docent Eric van Neure was 59 jaar toen hij in 2012 de diagnose Alzheimer kreeg. Hij liet zich niet uit het veld slaan: ''Ik doe een poging tot vrolijk verval.'' De makers van deze documentaire volgden Eric drie jaar lang: thuis, in de sportschool en op bezoek bij familie.

Actieheldenfilm: Guardians of the Galaxy

20:30-22:50 uur op Veronica

Een avontuur over vijf buitenbeentjes, die worden opgejaagd omdat een van hen een magische bol heeft gestolen. Het is, net als deze alternatieve superheldenfilms, niet echt een standaardverhaal. De mislukte ruimtecriminelen waren buiten de stripnerdkringen totaal onbekend. Toch werd deze brutale comedy vol kleurrijke types een gigantische hit.

Misdaadserie: And Then There Were None

22:00-23:15 uur op BBC First

Hoewel Charles Dance in 1985 al eens genomineerd werd voor een BAFTA Award, brak hij pas in 2011 door bij het grote publiek als Tywin Lannister in Game of Thrones. Het nieuwe seizoen daarvan laat overigens nog even op zich wachten. Sinds die rol krijgt Dance meerdere grote rollen, zoals nu ook weer in And Then There Were None. In deze miniserie worden tien vreemden naar een eiland gelokt en daar één voor één vermoord.

Jeugdfilm: De Boskampi’s

15:30-17:10 uur op NPO 3

Rik Boskamp wordt op school al net zo erg gepest als zijn sullige vader op diens werk. Wanneer ze verhuizen, meet Rik zichzelf een nieuwe identiteit aan: die van de zoon van een Italiaanse gangster. Regisseur Arne Toonen werkt het absurde gegeven consequent uit zodat het waarschijnlijk blijft, en leuk voor jong en oud.