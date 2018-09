Vanavond op televisie: Ik Vertrek | Beste Zangers met Davina Michelle

Muziekprogramma: Beste zangers

20:30-21:30 uur op NPO 1

Het kan zijn dat je nog nooit van Davina Michelle hebt gehoord. Ze zingt covers op YouTube. Misschien ken je de Amerikaanse P!nk wél. Nou, zij was zwaar onder de indruk van Davina toen de Rotterdamse What About Us coverde. Davina staat centraal en de beste zangers (check ook de mooiste optredens uit het programma) zingen covers.

Realityprogramma: Ik vertrek

21:30-22:25 uur op NPO 1

In Ik Vertrek staat de familie Geurts centraal. Ze houden Nederland voor gezien en verkopen hun bovenwoning in Amsterdam-West. Van de overwaarde kopen ze grond op een berg (zonder stroom en water) in Andalusië.

Misdaadserie: Safe House

22:40-23:30 uur op NPO 2

Oud-agent Tom (Stephen Moyer) stelt zijn huis open voor de familie van een vermiste vrouw. Hoe meer hij hoort over de zaak, hoe meer hij het vindt lijken op een oude zaak waarin hij vermoedde dat de echte dader nog vrij rondliep.

Amusementsprogramma: De vliegende vrienden van Amstel LIVE

20:30-22:30 uur op SBS6

De vliegende vrienden van Amstel LIVE combineert het beste van Neerlands grootste muziekevenementen: Flying Dutch en De Vrienden van Amstel LIVE. Afgelopen zaterdag vloog een aantal van de beste artiesten van het land naar Amsterdam, Zwolle en Eindhoven voor wat entertainment.



Misdaadserie: The Sandmann Murders

20:25-22:20 uur op NPO 3

Als politie-inspecteur moet je niet denken dat je je werk kunt verwaarlozen, mocht het werkgebied zich beperken tot een klein Zweeds eiland. Daar komt Thomas snel genoeg achter in dit derde seizoen. In deze aflevering vinden kinderen een arm in het bos.

