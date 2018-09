Hoofdredacteur Hans Laroes per direct weg bij KRO-NCRV

"Gezamenlijk is besloten eerder te stoppen", laat Laroes weten aan het AD.

Liever was hij echter nog enkele maanden gebleven. "Ik had de reorganisatie - of herstart - willen afmaken. Dat heb ik de redactie in een mondelinge toelichting ook gezegd. Dat zou dan gaan om ergens in het voorjaar van 2019. Dat had ik logisch en 'eervoller' gevonden."

Laroes laat weten dat hij zich "krachteloos" zou voelen in gesprekken over de reorganisatie, wanneer hij per 1 januari zou vertrekken. "Gezamenlijke conclusie: dan maar beter stoppen", gaat Laroes verder. "Dat ging in een normaal gesprek."

Zijn redactie was hier "verbaasd" over toen zij dit hoorden, zegt hij. "Daar vonden ze überhaupt dat er geen reden was om met mij te stoppen. Dat geldt ook voor grote delen van de rest van de organisatie. Ik heb me gerealiseerd dat er dan allerlei verhalen loskomen, maar de werkelijkheid is vrij overzichtelijk."

"Laroes had een tijdelijk contract dat liep tot en met 31 december dit jaar", luidt een reactie van de KRO-NCRV aan de krant.

Omroep ontslaat 24 journalistieke medewerkers

Eerder deze maand werd bekend dat KRO-NCRV 24 journalistieke medewerkers ontslaat. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft bevestigd dat het besluit te maken heeft met het stoppen van het televisieprogramma Brandpunt+.

Tijdens de NPO-presentatie eind augustus zei NPO-directeur Frans Klein dat wanneer de bezuinigingen van 62 miljoen euro vanuit Den Haag worden doorgezet, deze de journalistiek niet zouden raken. De bezuinigingen op Brandpunt+ werden echter al eerder aangekondigd.

