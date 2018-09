Nico Dijkshoorn wil vooraf nooit weten wie te gast is bij DWDD

"Maar als ik 's middags dan toch doorkrijg wie er langskomen, heb ik weleens chagrijnig zitten te slikken", vertelt Dijkshoorn vrijdag tegenover NU.nl'. "Zo van: shit, ik zit straks gezellig een hapje te eten met Louis van Gaal. Over hem heb ik geloof ik wel veertig stukken geschreven, dat is niet normaal."

Van Gaal heeft hem daar nooit op aangesproken, ook niet toen ze samen in DWDD zaten. "Volgens mij had 'ie toen geen idee wie ik was. En ik zweer je dat dit zo ging: we kregen toen Thais vooraf en hij wilde vervolgens de kok spreken, omdat er een ingrediënt in zat dat niet origineel Thais is."

"En Louis van Gaal ging, toen hij nog bij AZ werkte, naar het restaurant toe en de kok zette hem apetrots de Stamppot Louis van Gaal voor. Hij eten, zegt 'ie: 'Dit kan nooit een Stamppot Louis van Gaal zijn, want er zit - ik zeg maar wat - koolraap in. En dat lust ik niet. Dus ik vind dat niet goed.' En weet je? Dat soort mensen maken mij ziedend. Dan ben je gewoon niet aardig."