Vanavond op televisie: Nieuwe talentenjacht met Chantal Janzen in jury

Talentenjacht: The Talent Project

20.30-22.30 uur op RTL4

Talentenjachten beginnen vaak met het moment waarop de deelnemer vol spanning op het podium klimt, maar daar gaat een wereld aan vooraf. In The Talent Project worden talenten vóór hun debuut, met behulp van deze jury, in honderd dagen klaargestoomd door veertien professionele coaches.

Documentaire: Louis Theroux

21.20-22.25 uur op NPO3

Als Louis Theroux iets wil weten, vraagt hij het gewoon. Dit keer gaat hij in gesprek met ultranationalistische Joodse kolonisten die in de West Bank en Oost-Jeruzalem wonen. Veilig is het er niet, dus Louis wil weten wat deze mensen beweegt om daar toch hun huis op te metselen. Een documentaire waar je nog lang over nadenkt.

Film: Prisoners

22.25-0.50 uur op NPO3

Het recht in eigen handen nemen is geen goede zaak, maar je begrijpt waarom Keller Dover (Hugh Jackman) dat wil doen als zijn dochter vermist raakt. Wat moet je dan als de politie de man laat gaan die wel achter de verdwijning móét zitten?



Reality: Love After Lockeup

20.30-22.30 uur op TLC

Als je je verloofde alleen via het geschreven woord kunt beminnen, is het moment van vrijlating uit de gevangenis magisch. Eindelijk gaan de geliefden elkaar ontmoeten. Maar houdt hun liefde stand op de turbulente weg naar het altaar?

Film: Pain & Gain

20.30-23.05 uur op RTL7

Het budget van Pain & Gain gaat bij de gemiddelde film van regisseur Michael Bay op aan de catering, maar hij maakte er dit keer een lowbudgetmisdaadkomedie van op basis van een bizar verhaal. Fitnesstrainer Daniel Lugo (Mark Wahlberg) wil een klant ontvoeren, diens identiteit stelen plus de miljoenen die daarbij horen. Met een mini-rol voor Yolanthe Sneijder-Cabau.

