Afvaller Expeditie: 'Tony Jr. was al voor opnames bondjes aan het smeden'

De zangeres werd, net als Toine van Peperstraten een week eerder, op meedogenloze wijze weggestuurd door haar mede-eilanders van Kamp Noord. Iedereen heeft op haar gestemd, ze heeft zelf op Johnny Kraaijkamp jr. gestemd.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Je voelt je echt vreselijk. Het doet gewoon pijn. Ik was er zo zeker van dat ik dit kon gaan winnen en om dan ineens al naar huis te moeten, verwacht je echt niet. En wat er dan gebeurt, is helemaal vreemd: je bent ineens weer onder mensen die wel gewoon gedoucht hebben en normaal gegeten hebben. Ze roken allemaal zo lekker en ik wist dat ik echt stonk. Ik heb wat gegeten en ben daarna meteen gaan douchen. Drie keer heb ik van top tot teen echt geschrobd, maar nog waren de witte handdoeken van het appartement daarna gitzwart. Ik voelde me zo vies."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Tony (Junior, kapitein van Kamp Noord, red.) mocht mij vanaf het begin al niet, dus daar ging het al fout. Toen we samen in een team bleken te zitten, wist ik eigenlijk al genoeg. Dat ze met z'n allen op mij hebben gestemd, kwam wel hard aan. Ze liepen met z'n allen achter Tony aan, die toch een beetje een haantje is. Ze waren gewoon bang voor hem."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik denk dat ik een hele sterke speler was geweest, in ieder geval fysiek, en dat ze daar echt iets aan hadden kunnen hebben. Ik had misschien meer mijn mond moeten opentrekken, vaker moeten zeggen wat ik vond of voelde. Ik kwam heel verlegen over, zeker omdat mensen bij mij in het kamp van zichzelf al uitgesproken types zijn. Achteraf is het makkelijk praten, maar ik had misschien minder de kat uit de boom moeten kijken. Ik had geen zin om ruzie met iedereen te maken, maar daardoor ben ik misschien wel te stil geweest."

Hoe heb jij je vrienden, familie en fans om de tuin geleid, zodat zij niet wisten dat je meedeed?

"De meeste mensen in mijn directe omgeving wisten het eigenlijk wel. Sowieso heb ik het mijn familie echt direct verteld en goede vrienden wisten het ook heel snel. Dat heeft geholpen om ervoor te zorgen dat je op sociale media niks merkte. Er werd gewoon doorgeplaatst, waardoor het net leek alsof ik gewoon in Nederland was. Dat vind ik echt knap van mijn team."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Gwenda (van Team Onbekend, red.). Ze is zo'n sterke vrouw, zo fanatiek. Nu ik thuis ben en de beelden zie, vind ik dat echt heel erg opvallen. Ook Donny en Josylvio uit Kamp Zuid vallen me nu op. Die twee zijn gewoon zichzelf, en blijven dat ook. In mijn eigen kamp, tijdens mijn deelname, heeft Tony me verrast. Hij was al voor we op het eiland zaten bondjes aan het smeden."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"In de voorfilmpjes van volgende week zie je dat Aisha (Echteld, red.) ruzie heeft met Corry Konings. Dat is natuurlijk niet handig, want zij is zo geliefd en je maakt jezelf niet populair door dan met haar ruzie te gaan maken. Corry is zo belangrijk voor Kamp Zuid, ze is mentaal sterk en gezellig."

Wie vind je tot nu toe het sterkst overkomen?

"Steven of Jan. Steven (Brunswijk, red.) is achter de schermen heel sterk, zag je ook in de beelden. Hoe hij dan een ladder gaat bouwen en gaat plukken met Corry, dat is gewoon slim. Jan (boer, van Kamp Onbekend, red.) weet precies wat hij doet, dat merk je aan alles. Hij doet zich soms een beetje dommer voor dan hij is, maar hij vindt wel het eten."