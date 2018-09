Maik de Boer kwam kilo's aan door bruiloftsfeesten voor nieuw programma

"Ik ben vijf kilo aangekomen", vertelt De Boer, die samen met Anouk Smulders meer dan dertig bruiloften bezocht en beoordeelde voor het programma, aan NU.nl. Het tweetal reisde heel Nederland door om de mooiste dag uit het leven van een koppel een cijfer te geven op basis van het aanzoek, het taartmoment, de kleding van het bruidspaar, de ceremonie en het feest.

"Inmiddels ben ik hard aan het sporten om het er weer af te krijgen, maar ik kreeg telkens desserts en glaasjes champagne aangeboden bij die bruiloften", aldus De Boer. "Het was allemaal hartstikke gezellig, maar je wordt er niet slank van."

Ook Smulders kon zich soms moeilijk inhouden. "Ik hou ontzettend van lekker eten en taart. Voor het programma waren we dertig keer taart aan het eten; daar wordt niemand dun van. Ik heb wel geprobeerd om niet altijd het hele stuk op te eten, maar dat lukte de ene dag beter dan de andere. Er zijn nog steeds taarten waar ik aan terugdenk."

Wie heeft de mooiste bruiloft? wordt vanaf maandag dagelijks uitgezonden. Van maandag tot en met donderdag is telkens één trouwerij te zien, waarna de vier bruidsparen op vrijdag terugkijken op hun eigen dag en die van de andere koppels, en elkaars bruiloft ook nog beoordelen. Na bekendmaking van het budget voor elke bruiloft, wordt een definitief cijfer gegeven. Het winnende bruidspaar krijgt 5.000 euro.

Programma draait om creativiteit en eigen inbreng

"Dat budget speelt een belangrijke rol", legt De Boer uit. "Want met een budget van 100.000 euro kun je wel een helikopter laten komen en misschien hoog scoren, maar als iemand met veel minder geld ook een spektakel neerzet, is dat veel knapper. Het gaat dus met name om creativiteit en eigen inbreng."

De Boer, die stylist en lifestyledeskundige is, lette extra goed op de kleding van de deelnemende bruidsparen, terwijl Smulders keek naar de organisatie achter de grote dag. "Hoe steekt de dag in elkaar, laat de ceremoniemeester ergens steekjes vallen? Ik ben een enorme organizer, ook thuis, dus ik vind het leuk om in alles een planning te zien."

In het programma ging het wat dat betreft niet overal goed, aldus Smulders. "Er zijn wel momenten geweest dat ik 'Oh nee, oh nee' bleef roepen tegen Maik. Maar soms zijn er omstandigheden die je niet kunt voorzien, en de vraag is dan hoe je ermee omgaat."