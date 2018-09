3FM ging volgens Gerard Ekdom 'fladderen'

Ekdom werkte zeventien jaar voor 3FM, een zender die momenteel in zwaar weer zit.

"Ze moesten verjongen, mede daarom ben ik eind 2015 naar Radio 2 vertrokken. Helaas hadden ze geen goede zendermanager die de boel op sleeptouw nam, ze kwamen in een identiteitscrisis terecht", zegt de dj in een interview met de Volkskrant.

Ekdom was na twintig jaar niet meer tevreden bij de publieke omroep en stapte deze zomer over naar Radio 10. "Ik werd ook gek van de beperkingen bij de NPO. We mochten bijvoorbeeld geen concertkaartjes meer weggeven aan luisteraars. Dat beschouwde het Commissariaat voor de Media als reclame. Nu zij niet meer meekijken, kan ik eindelijk sponsors zoeken voor mijn YouTubekanaal."

De veertigjarige Ekdom zegt niet voor het geld naar een commerciële zender te zijn vertrokken. "Deze stap is lucratief, dat zal ik niet ontkennen. Maar het gaat om het totaalpakket. Radio 10 is een mooie zender, die steeds populairder wordt. De timing van hun verzoek was goed. Ik ben veertig, je moet het ijzer smeden als het heet is."