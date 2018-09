Glennis Grace blij dat ze naar huis kan na America's Got Talent

"Weer heel even het normale leven in. Ik hou heel erg van dit, maar ik hou toch ook wel van het normale Nederlandse leven", zegt de zangeres donderdag in gesprek met RTL Boulevard.

Vrijdagochtend landt de zangeres op Schiphol. Dan zoekt ze tijdelijk de rust in Amsterdam op. De veertigjarige zangeres denkt daarnaast na over een tournee door de Verenigde Staten.

Voor haar deelname aan het programma had Grace al met haar Amerikaanse management gesproken over die plannen. Zekerheden zijn er echter nog niet. "Ik kan nu nog niets aankondigen."

Magiër Shin Lim wint America's Got Talent

Grace wist zich niet bij de laatste vijf te voegen in de finale van America's Got Talent. De talentenjacht werd uiteindelijk gewonnen door de Canadees-Amerikaanse magiër Shin Lim. Hij won 1 miljoen dollar (850.000 euro) en een optreden in Las Vegas.

Naar de show keken ruim 12,6 miljoen Amerikanen. Voor zender NBC een hoge score, aangezien alleen het eerste deel van de halve finale, die dinsdag werd afgewerkt, met 13 miljoen kijkers beter werd bekeken.