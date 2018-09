Vanavond op televisie: Expeditie Robinson en zoektocht naar matcha

Hulpprogramma: Het Familiediner

22.20-23.05 uur op NPO 1

In Het Familiediner doet presentator Bert van Leeuwen een poging gebrouilleerde families nader tot elkaar te laten komen. Zo ook de nichtjes Claudia en Laurence. Alles is koek en ei, totdat de een de ander moet ontslaan. En dan is er ook nog het verhaal van Marcel, die van tante Tonia niet op de begrafenis van zijn oom mocht komen.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde

20.25-20.55 uur op NPO 3

Ineens heeft iedere foodie het erover en staat het op de kaart van elke hipsterbar: matcha. In Keuringsdienst van Waarde gaat het panel in Japan op zoek naar de oorsprong van deze groene thee.

Spelshow: Een Goed Stel Hersens

21.30-22.30 uur op RTL4

Nicolette Kluijver en Carlo Boszhard testen hoe goed de grijze massa's van bekende Nederlandse stellen kunnen samenwerken. Vanavond spelen Rick Brandsteder en zijn vriendin Roosje Kuizinga tegen Andy van der Meijde en zijn vrouw Melisa.

Romantische filmkomedie: Hartenstrijd

20.30-22.25 uur op Net5

Terwijl de brave Tina (Jennifer Hoffman) besluit zich niet meer volledig aan een man te geven, maar alleen aan de lust, wedt de sletterige Sven (Tibor Lukács) dat hij een relatie kan hebben zonder meteen het bed in te duiken.

Spelshow: Expeditie Robinson

20.30-22.00 uur op RTL5

Problemen in Expeditie Robinson: kamp Noord wordt geplaagd door een rattenplaag en in kamp Zuid is de sfeer niet veel beter door de enorme hongerklop. En dan zijn er ook nog extreme proeven. In het kamp van de onbekenden hebben ze genoeg eten en lijkt de sfeer goed.