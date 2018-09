Hoofdredacteur New York Review of Books vertrekt na #MeToo-essay

Buruma (66) zegt tegen Vrij Nederland dat hij zich gedwongen voelt ontslag te nemen vanwege "intimidatie in de sociale media en door de universiteitspers".

"Ik ben verwikkeld in een groot schandaal, ik ben beland in een storm op sociale media", aldus Buruma. "Het heeft iets ironisch: als hoofdredacteur van The New York Review of Books maakte ik een themanummer over #MeToo-daders die niet door justitie, maar wel door sociale media zijn veroordeeld. En nu sta ik zelf aan de schandpaal."

Het omstreden essay, Reflections from a hashtag, werd geschreven door de Canadese radio-dj Jian Ghomeshi, die door meer dan twintig vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Ghomeshi schrijft in het verhaal over zijn leven na de beschuldigingen, waarbij hij zichzelf voornamelijk als slachtoffer ziet.

Ghomeshi werd in 2014 ontslagen, nadat hij voor acht gevallen was aangeklaagd. Van een aantal aanklachten werd hij vrijgesproken. Andere vervielen, omdat hij zijn excuses aanbood.

Buruma staat nog steeds achter beslissing

"Ik sta nog steeds achter mijn beslissing om te publiceren", zegt Buruma tegen Vrij Nederland. "Ik verwachtte dat er felle reacties op zouden komen, maar mijn hoop was dat het de discussie zou openen over wat je moet doen met mensen die zich hebben misdragen, maar wel zijn vrijgesproken door een rechtbank."

Na de eerste wanklanken over het essay verdedigde Buruma het stuk in een interview met Slate, waarna de kritiek nog heviger werd.

Buruma werd vorig jaar benoemd tot hoofdredacteur van het gerenommeerde The New York Review of Books. In het blad staan artikelen over Amerikaanse fictie, poëzie, kunst, politiek, wetenschap en geschiedenis van gerenommeerde auteurs.