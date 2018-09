Glennis Grace 'best wel trots' na deelname aan America's Got Talent

"Ik voel me heel goed, heel rustig", zegt de zangeres tegen Erik Mouthaan van RTL Nieuws. "Een half jaar lang stond mijn leven in het teken van AGT en nu is het klaar. Elke keer heb ik zo m'n best gedaan om iets moois neer te zetten, dus ik ben best wel trots op mezelf. Het is goed zo."

Voor haar deelname aan het programma had Grace (40) het met haar Amerikaanse management al gehad over een tournee.

"Maar dan heb je toch content nodig en een fanbase, dus dit was eigenlijk een slim plannetje van ons om een platform te hebben om mezelf in Amerika te kunnen presenteren. Nu zijn er wel echt vragen van het publiek wanneer je gaat touren, en niet alleen in Amerika, dat vind ik zo vet."

Duet met Bebe Rexha

Illusionist Shin Lim werd in de nacht van woensdag op donderdag uitgeroepen tot winnaar van America's Got Talent. Hij krijgt 1 miljoen dollar en mag een show geven in Las Vegas.

Voorafgaand aan de uitslag traden alle deelnemers nog op met een bekende artiest. Grace zong een duet met Bebe Rexha, dat goed werd ontvangen maar geen invloed meer had op haar winkansen. De stembussen waren voorafgaand aan de tweede finaleshow al gesloten.

Grace had in de eerste finaleshow het nummer Run gezongen, een cover van Snow Patrol. Ze kreeg, zoals ook na haar eerdere optredens, lovende reacties van de jury. Simon Cowell noemde haar optreden "sensationeel". Howie Mandel zei: "Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!"

Ook Snow Patrol-zanger Gary Lightbody was onder de indruk. "Ik zag net Glennis Graces versie van ons liedje Run in America's Got Talent. Wow!", schreef hij op Twitter. "Wat een geweldig optreden. Goed gedaan."