Kelly Clarkson krijgt eigen talkshow in Amerika

De show wordt uitgezonden voor The Ellen DeGeneres Show, schrijft USA Today. Het format van de talkshow is "een uur vol opmerkelijke verhalen, beroemde gasten, spontane verrassingen, humor en natuurlijk goede muziek".

NBC-voorzitter Velari Staab: "Clarkson is oprecht, warm en leuk. Gedurende haar hele loopbaan hebben mensen van alle leeftijden en achtergronden te maken gehad met die eigenschappen van haar.''

Clarkson werd in 2002 bekend door haar deelname aan American Idol. Ze is al langer op televisie te zien in de Amerikaanse The Voice, waar ze sinds 2016 jurylid is.