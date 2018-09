Glennis Grace niet in top vijf AGT, illusionist wint

Voordat de uitslag werd bekendgemaakt, was er eerst een schifting. Van de tien finalisten bleven er vijf over die nog kans maakten op de felbegeerde winst. Uiteindelijk ging het tussen illusionist Shin Lim en de acrobatengroep Zurcaroh. De goochelaar werd na lang wachten uitgeroepen tot winnaar.

Shin Lim, de winnaar van het dertiende seizoen van AGT die een dag na de finale werd bekendgemaakt, gaat ervandoor met 1 miljoen dollar en een show in Las Vegas.

"Dit is een reis geweest die mijn leven heeft veranderd", schreef Grace kort voor de finale op haar Instagram-pagina. "Wat er in de komende uren ook gebeurt, America's Got Talent heeft mij het podium gegeven dat ik nodig had om mezelf te laten zien in de Verenigde Staten."

Positieve reacties op duet van Grace met Bebe Rexha

Grace zong eerder in de nacht een duet met Bebe Rexha. De Albanees-Amerikaanse zangeres brak in 2016 internationaal door met Me, Myself and I en scoorde in datzelfde jaar een hit met In the name of love, een samenwerking met Martin Garrix. Grace zong met Rexha het nummer Meant to be, dat de popzangeres begin dit jaar uitbracht.

Grace en Bebe Rexha kregen een daverend applaus van de jury. Ook de reacties op sociale media waren eensgezind: "Een act van wereldklasse." De Amerikaanse kijkers lieten online merken dat ze de Nederlandse zangeres geweldig vonden. "Ze zong beter en professioneler dan Bebe Rexhe."

Haar tweede optreden in de finale gaf Grace echter geen extra kansen. De stembussen waren al gesloten voorafgaand aan de tweede finaleshow, waarin alle deelnemers met een (bekende) artiest optraden.

Daarna kwam de uitslag en werd al snel duidelijk dat de Amsterdamse zangeres niet bij de laatste vijf kanshebbers zat. Presentator Tyra Banks prees Grace om haar kwaliteiten en vroeg een groot applaus voor haar.

Lovende reacties voor Grace na optreden in finale

De Nederlandse veertigjarige zangeres was een van de tien finalisten van de talentenjacht. In de finale van America's Got Talent bracht de zangeres het nummer Run ten gehore, een cover van Snow Patrol. Het nummer is ook gezongen door Leona Lewis. Daarna kon het publiek stemmen. De volgende dag werden de stembussen gesloten.

Na haar optreden kreeg ze lovende reacties van de jury. Simon Cowell noemde haar optreden "sensationeel", Heidi Klum vond dat Grace "foutloos" zong en Mel B zei: "Jij kan echt zingen!"

Howie Mandel voegde daaraan toe: "Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!"

'Hier raak ik nooit aan gewend'

"Mensen zeggen me: 'Je raakt hier aan gewend'. Maar ik raak hier nooit aan gewend. Elke keer moet je jezelf weer bewijzen", zei de zangeres na het optreden tegen Erik Mouthaan van RTL Nieuws. "Aan het eind van het nummer heb ik meestal mijn ogen dicht. Dan ben je klaar en kijk je het publiek in. Ze stonden allemaal weer. De judges stonden. Dan weet je gewoon: je hebt wel geleverd. Dat wil ik altijd zo graag doen."

In mei werd bekend dat Grace ging deelnemen aan de populaire Amerika talentenjacht. Eind juni was haar auditie te zien.

In de eerdere rondes van het programma maakte Grace indruk met het lied Nothing Compares 2 U van Prince en het nummer Never Enough uit de filmmusical The Greatest Showman. Tijdens haar eerste auditie zong Grace Run to You van Whitney Houston.

