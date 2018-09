Tijdschrift moet alsnog boete betalen voor toplessfoto's Kate Middleton

Tijdschriftredacteur Laurence Pieau en uitgever Ernesto Mauri gingen eerder in hoger beroep tegen de hoge boete, die zij vorig jaar van de Franse rechtbank opgelegd kregen.

Closer moest ook nog eens 100.000 euro schadevergoeding aan het koninklijk paar betalen.

In 2012 plaatste het tijdschrift foto's met lage resolutie van Middleton, enkel in een bikinibroekje. De foto's werden genomen toen ze in september 2012 op vakantie was met prins William in een kasteel in de regio Luberon, in het zuidoosten van Frankrijk.

"Er was sprake van een absoluut onaanvaardbare inbreuk, niet alleen op de privacy en het privéleven van deze twee personen, maar ook op de waardigheid van een vrouw," verklaarde de Franse officier van justitie Marc Brisset-Foucault aan de rechtbank.

De tabloidmedia in Groot-Brittannië weigerden de foto's te publiceren toen ze in 2017 in omloop kwamen.

Advocaat noemde boetes 'buitensporig hoog'

Paul-Albert Iweins, advocaat van Closer, vroeg de rechtbank de boetes op te heffen of te verlagen, met het argument dat ze "buitensporig hoog" waren voor een privacyzaak.

In een brief die prins William vorig jaar in de rechtszaal voorlas, zei hij dat de zaak pijnlijke herinneringen had opgerakeld aan de paparazzifotografen die zijn moeder, prinses Diana, achtervolgden. Ze kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs, terwijl ze door fotografen werd achtervolgd.