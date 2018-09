Ellie Lust vertrokken bij politie wegens televisiewerk

In een interview met Het Parool, dat komend weekend verschijnt, licht Lust toe waarom ze niet meer kon blijven.

"Het blijf-scenario was: we gaan een passende functie voor je vinden binnen het korps. Het woordvoerderschap werd daar al niet meer in genoemd. Een blijf-scenario waar ik dus ook nooit voor zou kiezen. Ik ben een integer mens en ik voel me niet integer behandeld. Ik kon al niet meer blijven."

Volgens Lust, die nieuwe programma's gaat maken met de AVROTROS, werd ze na de opnames van het programma Ellie op Patrouille door de politieleiding gedwongen een keuze te maken.

"Ik dacht: het kan toch niet wáár zijn, mijn pistool inleveren, en mijn legitimatie, en mijn uniform - ik zág het mezelf niet doen. Want ik bén toch van de politie?", vraagt ze zich in de Amsterdamse krant af.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de politie Amsterdam. Volgens Het Parool worden de collega's van Lust vandaag over haar vertrek ingelicht.

'Ik houd wel van een geintje'

Eigenlijk zat het haar werkgever in 2017 al niet lekker, zei Lust in een uitzending van Pauw in april van dit jaar. Begin 2017 nam AT5, de Amsterdamse stadszender waar de televisiecarrière van Lust begon, een aantal filmpjes op met de titel Ellie lust. In de korte video's proefde Lust onder andere kersenpriklimonade en babi pangang en gaf ze haar oordeel in simpele zinnen als "dit lust ik wel" of "dit lust ik wel heel erg graag".

Dat had ze niet moeten doen, vond de politie. "Maar ik houd wel van een geintje", aldus Lust in de talkshow. De Nationale Politie stond Lust tot dusver wel toe mee te doen aan televisieprogramma's als Wie is de Mol? en Ellie op Patrouille.

De 52-jarige Lust was sinds 1987 werkzaam bij de politie. Sinds 2007 was ze ook woordvoerder. Daarnaast richtte ze Roze in Blauw op, het netwerk voor homoseksuele agenten.