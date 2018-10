Makers Sesamstraat ontkennen dat Bert en Ernie liefdeskoppel vormen

"Zoals we altijd hebben gezegd, zijn Bert en Ernie beste vrienden", melden de makers dinsdag in een verklaring op sociale media. "Ze zijn in het leven geroepen om kleuters te leren dat mensen goed bevriend kunnen zijn, ook al verschillen zij veel van elkaar."

Een seksuele voorkeur hebben de poppen niet, schrijft het Sesamstraat-team in de verklaring. "Ook al zijn het mannelijke personages en zijn zij in het bezit van menselijke eigenschappen en karakteristieken, het zijn poppen die geen seksuele identiteit hebben."

Saltzman liet in een interview met blog Queerty weten dat hij van Bert en Ernie "een koppel maakte" toen hij hun scènes schreef. "Ik zag geen andere manier om ze neer te zetten."

De schrijver deed voor de scènes inspiratie op uit zijn eigen relatie met zijn partner Arnie. Saltzman merkte dat zij al snel 'Bert en Ernie' werden genoemd.

"Ik was Ernie. Ik maakte de grappen", vertelt Saltzman. "Ik was al samen met Arnie toen ik voor Sesamstraat begon te werken. Dus voor mij was het logisch om hen als een liefdevol stel neer te zetten."

Bert en Ernie zijn ontworpen door Jim Henson

De personages Bert en Ernie waren in 1969 voor het eerst te zien in Sesamstraat. Ze zijn ontworpen door Jim Henson, tevens de bedenker van The Muppets. Nog steeds maken de samenwonende Bert en Ernie deel uit van de Sesamstraat-cast.

In Nederland worden hun stemmen verzorgd door acteurs Paul Haenen en Wim T. Schippers.