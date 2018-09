Boer zoekt Vrouw onderzocht vanwege nevenfunctie Yvon Jaspers

Een woordvoerder van het CVDM, dat erop toeziet dat de publieke omroepen hun onafhankelijkheid behouden, laat dinsdag aan NU.nl weten dat het "een verzoek om informatie" heeft uitstaan bij de KRO-NCRV. "Wij hebben gevraagd of zij met papieren willen komen."

Afhankelijk daarvan wordt besloten of de twee partijen met elkaar in gesprek gaan of dat er andere stappen worden ondernomen, zoals het geven van een waarschuwing of boete. "Per geval bekijken we wat een passend vervolg is." Het Commissariaat laat daarnaast weten dat het nog niet weet op welke termijn er meer duidelijkheid zal komen.

Jaspers moet voor het bedrijf ForFarmers (de grootste veevoederfabrikant van Europa) in campagnes "de boerentrots naar boven halen", wat zij ook doet in het door haar voor de NPO gemaakte programma Onze Boerderij.

De directie van KRO-NCRV heeft deze nevenfunctie goedgekeurd. Trouw publiceerde recentelijk een artikel over deze dubbele baan van Jaspers.

NPO onderneemt voorlopig geen stappen

De Nederlandse Publieke Omroep laat in een reactie weten voorlopig geen stappen te ondernemen in de kwestie rond de nevenfuncties van Jaspers.

"KRO-NCRV gaat zelf over de nevenfuncties van hun presentatoren", stelt hij. "Voor NPO staat voorop dat programma's van de publieke omroep onafhankelijk moeten worden gemaakt en op geen enkele manier mogen worden beïnvloed door commerciële belangen. We wachten in dit geval het onderzoek van het Commissariaat voor de Media af."

KRO-NCRV laat in een reactie aan NU.nl weten dat zij "vanzelfsprekend meewerken aan dit onderzoek en in alle openheid de feiten en relevante informatie aan het Commissariaat overleggen".

GroenLinks dient Kamervragen in

GroenLinks heeft maandag in de Tweede Kamer vragen ingediend over de bijverdiensten van Jaspers. De partij wil van minister Arie Slob (Media) weten of er sprake is van belangenverstrengeling.

Journalistenvakbond NVJ stelde maandag dat KRO-NCRV met het toestaan van de nevenfunctie de geloofwaardigheid van de publieke omroep op het spel zet.

"De omroep heeft heel wat uit te leggen", stelde algemeen secretaris Thomas Bruning van de journalistenvakbond NVJ maandag. "Juist bij de publieke omroep moet je elke suggestie of schijn van belangenverstrengeling vermijden. Je houdt als publieke omroep je geloofwaardigheid alleen overeind door hier écht scherp op toe te zien."

Af en toe een dagvoorzitterschap is volgens Bruning prima. "Maar drie jaar lang op de loonlijst van een veevoederproducent staan, is echt een ander verhaal. Dat er geen openheid over de hoogte van de bijverdiensten wordt gegeven, helpt ook niet echt."

Het nieuwe seizoen Boer zoekt Vrouw is afgelopen zondag van start gegaan. Onze Boerderij was afgelopen mei en juni te zien. Laatstgenoemde serie krijgt in 2019 zes nieuwe afleveringen.