Vanavond op televisie: Playmate in Adam zkt. Eva | Visgeursyndroom

Wetenschappelijk programma: Focus

20.45-21.15 uur op NPO 2

Lentebloemetjes, ammoniak, het riool; we nemen het allemaal voor lief. Je denkt pas na over geur als die weg is of juist overheerst. Focus gaat over reukverlies en het visgeursyndroom, waarbij de neus een onaangename hoofdrol speelt in het leven van de patiënt.

Misdaadserie: Midsomer Murders

21.30-23.05 uur op NPO 1

Tijdens het stripfestival van Carver Valley wordt een voormalig topmodel naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Een venijnig stripboek met beschuldigingen aan diverse dorpsgenoten is een belangrijke aanwijzing voor Barnaby en Winter in hun zoektocht naar de dader.

Reisprogramma: Race tegen de Klok

21.30-22.35 uur op SBS6

Bekende Nederlanders trappen 'm flink op z'n staart voor het goede doel. In deze aflevering scheurt Jan Versteegh drie dagen en twee nachten door Brazilië tijdens een heuse autorally. En wij mogen door het raampje meekijken naar de adembenemende omgeving.

Datingprogramma: Adam zkt. Eva VIPS

20.30-21.30 uur op RTL5

Als je de liefde van je leven tegenkomt, kun je maar beter direct je hele hebben en houwen op tafel gooien. Of in dit geval: de zee. In deze aflevering van de vip-editie van dit datingexperiment (deze BN'ers doen mee) zien we zevenvoudig Playmate Beau Hesling die op een tropisch eiland tussen twee mannen moet kiezen.

Tragikomedie: The Second Best Exotic Marigold Hotel

20.35-23.05 uur op Net5

Romantische comedy over pensionado's (recensie) zijn big business, maar wat wil je ook met die vergrijzing? De slimmeriken achter The Best Exotic Marigold Hotel springen daarop in met een zeldzaamheid in het genre: een vervolg. Met Maggie Smith en Judi Dench.

