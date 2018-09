Stemacteur Paul Haenen zag meteen 'verhouding' tussen Bert en Ernie

Schrijver Mark Saltzman, die sinds 1984 verbonden is aan Sesamstraat, maakte eerder bekend dat hij een stel maakte van het duo.

"Ik dacht: zijn het broers, zijn het vriendjes?", vertelde Haenen dinsdagochtend in het radioprogramma van Giel Beelen bij Veronica. "Ze hadden wel een verhouding, dat zag je meteen."

Volgens de 72-jarige Haenen konden veel kinderen zich vanaf het begin identificeren met de poppen. "Homokinderen konden zich ermee identificeren, en heterokinderen ook. Het was eigenlijk heel vooruitstrevend, zoals het geschreven is. Dat is het knappe."

Haenen stelt dat eerder ook al geruchten gingen dat Bert en Ernie homoseksueel zijn, maar dat werd destijds ontkend door de producent achter het programma. "Het zijn poppen, zeiden ze, en die hebben geen seks", aldus Haenen.

Hij herinnert zich ook nog een scène waarbij Ernie bang was in het donker en bij Bert in bed kroop. "Dat mocht in Amerika niet worden uitgezonden, dat vonden ze te ver gaan, terwijl Bert dan meteen uit bed valt. Maar in Nederland is het wel uitgezonden."