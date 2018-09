Glennis Grace in AGT: Dit deed de winst voor de vorige winnaars

Een geldprijs van 1 miljoen dollar (zo'n 857.000 euro) en de mogelijkheid voor een show in een van de grote hotels van Las Vegas; als Glennis Grace in de nacht van woensdag op donderdag hoort dat ze wint, mag ze die prijzen mee naar huis nemen. Overigens maakt dat de veertigjarige zangeres niet meteen miljonair, daarmee moet ze wachten tot ze tachtig is: de winnaar krijgt elk jaar 25.000 dollar, vóór belastingen, overgemaakt in een periode van veertig jaar.

Grace hoopt uiteraard op een doorbraak in de Verenigde Staten en is van plan er te gaan toeren, ook als ze niet wint. NU.nl zet op een rij wat de vorige deelnemers na hun winst deden.

Seizoen 1 - Bianca Ryan

Bianca Ryan was slechts elf jaar oud toen ze in 2005 de winst van het allereerste seizoen America's Got Talent op haar naam mocht schrijven. De zangeres verbaasde de jury en kijkers thuis met haar volle stem en bracht na haar winst drie albums uit. Ryan speelde in 2017 nog in een musical op Broadway, maar kreeg vooral negatief commentaar. In mei 2018 bracht ze het nummer Remember uit, maar dat werd, net als haar vorige nummers, geen hit. Ze scoorde wel een hit met het kerstliedje Why Couldn't It Be Christmas Every Day.

Seizoen 2 - Terry Fator

Terry Fator is de eerste van drie poppenspelers die de winnaar van America's Got Talent werd. De winst bracht hem heel wat op; zijn show in Las Vegas werd er uiteindelijk een van vijf jaar, voor een contract ter waarde van 100 miljoen dollar. Jurylid Simon Cowell noemde hem een van de twee getalenteerdste mensen op aarde en nog altijd is Fator regelmatig in allerlei komediespecials te zien.

Seizoen 3 - Neal E. Boyd

Neal E. Boyd won het derde seizoen met zijn talent: opera zingen. De zanger tekende een contract bij een grote platenmaatschappij en trad op voor verschillende Amerikaanse presidenten: Barack Obama, George Bush senior, Bill Clinton en George W. Bush. Zijn album in 2009 werd een groot succes. Boyd overleed op 10 juni 2018 op 42-jarige leeftijd aan hart- en nierfalen en een ziekte aan zijn lever.

Seizoen 4 - Kevin Skinner

Countryzanger Kevin Skinner wist in 2009 de harten van de jury en het Amerikaanse volk te stelen. Twee albums en een show in Las Vegas volgden, maar daarna verdween de zanger van het toneel.

Seizoen 5 - Michael Grimm

Wederom een zanger: Michael Grimm won het vijfde seizoen door in de finale het nummer When a Man Loves a Woman te zingen en ging daarna ook naar Las Vegas. Meest recent bracht hij in 2015 nog een album uit, maar een hit werd het nooit.

Seizoen 6 - Landau Eugene Murphy jr.

Landau Eugene Murhy jr. won de finale van het zesde seizoen. Hij toerde na het programma door de Verenigde Staten en trad op in verschillende programma's. In 2016 bracht hij nog een album uit en hij treedt nog altijd op. Dat doet hij echter niet in heel grote zalen.

Seizoen 7 - Olate Dogs

Richard en Nicholas Olate brachten een heel nieuw soort winnaar; met hun hondenshow sleepten ze de winst in 2012 binnen. Het duo en hun honden hebben verschillende shows gedaan en ook albums uitgebracht. De act treedt nog steeds op in verschillende steden in de Verenigde Staten.

Seizoen 8 - Kenichi Ebina

Kenichi Ebina combineert dans met acteren en gebruikt schermen om zijn verhaal te vertellen. De Japanner is nog altijd te boeken voor optredens, maar heeft al jaren geen grote shows meer gedaan.

Seizoen 9 - Mat Franco

Illusionist Mat Franco won het negende seizoen van de talentenjacht en vertrok meteen daarna naar Las Vegas voor een show. Hij ontwikkelde zijn eigen twee uur durende televisiespecial, won meerdere keren een prijs voor de beste show in Las Vegas en toert momenteel langs grote theaters van hotels door de VS.

Seizoen 10 - Paul Zerdin

Komiek en poppenspeler Paul Zerdin won verschillende talentenjachten in zijn geboorteland Engeland voor hij in 2015 naar Amerika vertrok voor America's Got Talent. De talentenjacht bracht hem niet enorm succes in de VS, maar hij staat nog wel in theaters in Groot-Brittannië.

Seizoen 11 - Grace VanderWaal

De half-Nederlandse Grace VanderWaal was slechts twaalf jaar oud toen ze de talentenjacht won. De zangeres bracht daarna verschillende albums uit en toerde onlangs nog met de band Imagine Dragons. Het beeldje dat ze in 2016 tijdens AGT won, is niet haar laatste prijs; in 2017 ontving ze nog een Teen Choice Award en een Billboard Award.

Seizoen 12 - Darci Lynne Farmer

De derde poppenspeler in het rijtje en meteen de jongste in haar soort. De inmiddels dertienjarige Farmer wist de jury en het publiek te overtuigen met haar verschillende komische sketches en is nog steeds populair. Niet alleen mocht ze op bezoek bij verschillende talkshows, ook toert ze het hele land door om in grote theaters op te treden. In december komt ze met haar eigen kerstspecial.