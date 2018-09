Sesamstraat-schrijver zegt dat Bert en Ernie een koppel zijn

In gesprek met blog Queerty zegt Saltzman: "Zonder er echt een bedoeling bij te hebben, maakte ik van Bert en Ernie een koppel toen ik hun scènes schreef. Ik zag geen andere manier om ze neer te zetten."

De schrijver deed voor de scènes inspiratie op uit zijn eigen relatie met zijn partner Arnie. Saltzman merkte dat zij al snel 'Bert en Ernie' werden genoemd.

"Ik was Ernie. Ik maakte de grappen", vertelt Saltzman. "Ik was al samen met Arnie toen ik voor Sesamstraat begon te werken. Dus voor mij was het logisch om hen als een liefdevol stel neer te zetten."

"De dingen die Arnie omschrijven, zijn ook de karakteristieken van Bert", gaat de schrijver verder. "Maar ik heb nooit tegen de hoofdschrijver gezegd: ik ben nu een sketch aan het schrijven, die over mijn partner en mij gaat."

Bert en Ernie zijn ontworpen door Jim Henson

De personages Bert en Ernie waren in 1969 voor het eerst te zien in Sesamstraat. Ze zijn ontworpen door Jim Henson, tevens de bedenker van The Muppets. Nog steeds maken de samenwonende Bert en Ernie deel uit van de Sesamstraat-cast.

In Nederland worden hun stemmen verzorgd door acteurs Paul Haenen en Wim T. Schippers.

