Nieuw seizoen Heel Holland Bakt start op 9 december

Dat vertelt Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden maandag in de talkshow Tijd voor MAX. In totaal zal het nieuwste seizoen negen afleveringen omvatten, één meer dan in de vorige vijf reeksen.

In de eerste, extra aflevering is te zien hoe vijfhonderd thuisbakkers met elkaar strijden op de Heel Holland Bakt-Proefdag. Hiermee maken zij kans op een van de tien plekken in de reguliere bakwedstrijd.

Naast Van der Heijden fungeert ook meesterpatissier Robèrt van Beckhoven als jurylid in het Omroep MAX-programma. Presentatie is wederom in handen van André van Duin. De eerste drie reeksen werden gepresenteerd door Martine Bijl, die in september 2015 werd getroffen door een hersenbloeding.

Voorheen was de bakwedstrijd altijd vanaf september of oktober te zien. Eerder vertelde Van Duin al dat feestdagen als Halloween, Sinterklaas, Kerst en Oudjaar dit jaar aan bod komen in het programma.

De finale van het vorige seizoen werd door een recordaantal van 3,4 miljoen mensen bekeken. Bakker Hans won deze vijfde reeks.