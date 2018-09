Vanavond op televisie: Bridget Jones's Baby | Spoorloos

Komedie: Bridget Jones’s Baby

20:35 - 22:55 uur op Net5

Vervolgen op romcoms zijn altijd tricky, want wat moet je nog melden over een gelukkig stelletje na een happy end? Dat probleem was de steen om de nek van het eerste vervolg op Bridget Jones's Diary. Een van de trucs: voeg een baby toe. En ja, dat werkt uitstekend!

Documentaire: More Human Than Human

20:55 - 22:00 uur op NPO 2

Langzaamaan vinden we het steeds normaler worden dat mobiele telefoons terugpraten en robots je klacht behandelen. Maar wat als kunstmatige intelligentie zich nog verder ontwikkelt en robots betere mensen worden dan wij? Futuristen en sceptici doen hun zegje in deze documentaire.

Reportage: Spoorloos

21:15 - 22:15 uur op NPO 1

Derk Bolt rust niet voor hij weet waar de moeder van Mitchell is. Toen hij negen maanden was, kneep ze ertussenuit naar de Dominicaanse Republiek. Hij groeide op in Suriname en bij zijn vader in Nederland. In de puberteit ging het mis en belandde hij op het verkeerde pad. Nu gaat hij op zoek naar zijn moeder.

Film: The Italian Job

20:30 - 22:45 uur op RTL 7

Na een slimme diefstal in Venetië, waar een kluis wordt buitgemaakt en er met speedboot door de kanalen wordt gescheurd, komen de rovers bedrogen uit. Dit is geen remake, maar een ode aan de klassieker uit 1969. Mark Wahlberg kan niet echt overtuigen als de slimme leider van de bende (recensie). De rest is beter gecast.

Film: Unstoppable

22:45 - 0:45 uur op RTL 7

Op het eerste gezicht bevat deze standaard actiefilm, in tegenstelling tot deze actie-sequels, niet veel bijzonders. Wesley Snipes gaat op de routinetour als Bosnië-veteraan met een trauma. Onder invloed van een zware drug, die hem extreem gevoelig maakt voor suggestie, neemt hij het op tegen een stel schurken.