NVJ: 'Nevenfunctie Yvon Jaspers zet geloofwaardigheid NPO op spel'

Dat stelt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ in een reactie op de commotie die is ontstaan na een publicatie in Trouw over de dubbele baan van de Boer zoekt Vrouw-presentator

De KRO-NCRV-coryfee moet voor het bedrijf ForFarmers in campagnes "de boerentrots naar boven halen", iets dat zij ook doet in het door haar voor de NPO gemaakte programma Onze Boerderij. De directie van KRO-NCRV heeft deze nevenfunctie goedgekeurd.

"De omroep heeft heel wat uit te leggen", stelt de journalistenvakbond. "Juist bij de publieke omroep moet je elke suggestie of schijn van belangenverstrengeling vermijden. Je houdt als publieke omroep je geloofwaardigheid alleen overeind door hier écht scherp op toe te zien."

Af en toe een dagvoorzitterschap doen, is volgens Bruning prima. "Maar drie jaar lang op de loonlijst van een veevoederproducent staan, is echt een ander verhaal. Dat er geen openheid over de hoogte van de bijverdiensten wordt gegeven, helpt ook niet echt."

Onderzoek door Commissariaat van de Media

Een onderzoek naar de zaak door het Commissariaat van de Media wijst Bruning niet af. "Al lijkt me het verstandiger dat KRO-NCRV zelf tot het inzicht komt dat dit een heel slecht signaal afgeeft."

Het Commissariaat voor de Media wil niet zeggen of het artikel in Trouw reden is om Onze Boerderij onder de loep te nemen. "Wij doen nooit uitspraken over mogelijke onderzoeken", stelt een woordvoerder. "Als een omroep een bepaalde nevenactiviteit goedkeurt, gaan wij ervan uit dat er goed naar die nevenactiviteiten is gekeken."

De waakhond kan wel besluiten tot een onderzoek als over een bepaalde presentator of programma klachten binnenkomen. "Maar dat is in dit geval nog niet gebeurd."

Een woordvoerder van KRO-NCRV wilde maandag niet reageren op de kwestie.