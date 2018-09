Albert Verlinde bevestigt entertainmentrubriek bij SBS6

Talpa en Verlinde bevestigen het nieuws maandag. Al tijden gingen er geruchten dat Verlinde zou terugkeren naar SBS, maar hij wilde het nieuws eerder niet bevestigen.

"Het is al meer dan twee jaar geleden dat ik na vijftien prachtige jaren wegging bij RTL Boulevard. Een dagelijks programma maken, voelt alsof je in een constant voortdenderende trein stapt en dat is iets wat ik heb gemist", aldus de 57-jarige Verlinde in een persbericht.

Anders dan in eerdere geruchten werd beweerd, gaat hij het programma niet maken met Winston Gerschtanowitz, met wie hij jarenlang RTL Boulevard presenteerde.

Verlinde zal de dagelijkse rubriek maken met Jan Versteegh. De 32-jarige Versteegh maakte vorige week bekend na vijf jaar BNNVARA over te stappen naar Talpa.

'Als ik RTL Late Night kijk, zie ik een wiebelende schaatser'

Verlinde wil in gesprek met AD niet spreken van een "Boulevard 2.0" of een "Boulevard-killer" en kan ook nog niet zeggen hoe het programma er precies uit zal zien. Wel wil hij de "brutaliteit" terug.

"Als ik nu RTL Late Night met Twan Huys zie, waar iedereen zich keurig inhoudt als de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra aan tafel zit, jeuken mijn vingers. Ik vind dat een beetje laf. Ik snap het ook wel. Twan vraagt zich de hele tijd af of hij nu nieuws of entertainment moet brengen. Het resultaat is dat ik naar een constant wiebelende schaatser zit te kijken.''

Zijn werk als directeur van Stage Entertainment komt door zijn nieuwe baan niet in gevaar. "Ik ga het drukker krijgen, maar ik weet al hoe het voelt om die twee bezigheden te combineren. Dat hectische is wel weer lekker. Bovendien, ik heb alle detectives op tv nu wel zo'n beetje gezien, hoor.''

Wanneer het programma te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.