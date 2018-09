Boer zoekt Vrouw stopt met volgen boer Remco na oneerlijke deelname

In een persbericht van het populaire programma staat dat Remco niet eerlijk heeft gehandeld. "Wij maken Boer zoekt Vrouw voor vrijgezelle boeren die niets liever willen dan een relatie en bij wie dat zonder onze hulp niet lukt. Omdat wij met veel deelnemers van Boer zoekt Vrouw nauw contact hebben, kwam ons dit snel ter ore. Vervolgens hebben we met alle betrokkenen veelvuldig gesprekken gevoerd."

Uit die gesprekken bleek dat de programmamakers boer Remco niet langer voor "100 procent" konden vertrouwen. "Boer zoekt Vrouw is een eerlijk en authentiek programma dat wordt gemaakt op basis van vertrouwen."

"Doordat Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten, en hun ook heeft gevraagd te schrijven, heeft hij in onze optiek niet fair gehandeld. Veel van de briefschrijfsters hadden hierdoor geen eerlijke kans."

De desbetreffende boer, die 47 brieven kreeg, zegt in het persbericht spijt te hebben van zijn actie. "Ik had dit natuurlijk nooit moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw".

Niet voor het eerst dat deelnemer in opspraak raakt

Het is niet voor het eerst dat een deelnemer van Boer zoekt Vrouw in opspraak raakt. In seizoen vijf (2010/2011) bleek dat boer Richard in het geheim afsprak met Annemieke, terwijl er nog twee vrouwen in het spel waren. De twee andere vrouwen vielen daardoor ineens af. In tegenstelling tot boer Remco, werd Richards zoektocht naar de liefde daarna nog wel op televisie gevolgd.

De voorstelaflevering van Boer zoekt Vrouw kent steevast tien boeren. De vijf die de meeste brieven krijgen, worden in de rest van de afleveringen gevolgd. Ondanks het afvallen van boer Remco volgt het programma ook dit seizoen vijf boeren. Deze editie zijn dat Wim, Jaap, Michelle, Marnix en Steffi.

De eerste aflevering van het tiende seizoen werd zondagavond uitgezonden door KRO-NCRV. Begin 2019 wordt de laatste aflevering uitgezonden.