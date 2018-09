Vanavond op televisie: Nieuw seizoen van BZV en Zondag met Lubach

Reisprogramma: Tokidoki

20:15-21:05 uur op NPO 2

Paulien Cornelisse spreekt in deze vierdelige serie ín Japan mét Japanners over Japánse woorden als kawaii (schattig), otenba (opstandig) en yugen (dat mysterieuze gevoel dat je bekruipt als je je één voelt met de natuur).



Talkshow: Zondag met Lubach

22:10-22:50 uur op NPO 3

Arjen Lubach start met alweer het negende seizoen van Zondag met Lubach. De komiek en presentator stelt in dit programma de kijkers op de hoogte van het wel en wee in Nederland en daarbuiten.

Amusement: Boer zoekt vrouw

20:25-21:30 uur op NPO 1

Zoals altijd speelt Yvon Jaspers in de eerste aflevering van het BZV-seizoen voor postbode: de vijf boeren (dit zijn ze) met de grootste lading liefdesbrieven gaan met opgepoetste lieslaarzen door naar de speeddatesessie en de logeerpartij. Een van de boeren reageert wel heel apart.

Sketches: Who is America?

22:50-23:25 uur op NPO 3

Sacha Baron Cohen, bekend van Borat, is terug. In deze serie laat de komiek geen spaan heel van het beleid in de Amerikaanse politiek en cultuur. Zo helpt hij de wapenlobby op weg met een nieuw plan, uitgevoerd door... kleuters.

Woonprogramma: vtwonen weer verliefd op je huis

19:30-19:30 uur op SBS6

Probleem: jij bent dol op vazen met inspirerende quotes, maar je partner vindt dat niet staan bij zijn lichtgevende insectenhotel. Hoe kom je tot een inrichting waar iedereen blij van wordt? Kees Tol en zijn stylistenteam schieten te hulp.

