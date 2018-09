Maurice Wijnen vertrekt als deskundige bij Shownieuws

De 48-jarige Wijnen maakt zondag bekend op Twitter zich te willen focussen "op zijn drukke jobs" bij Stage Entertainment en Medialane, het bedrijf van Iris van den Ende (dochter van Joop van den Ende, red.).

Hij is bij het eerstgenoemde bedrijf werkzaam als creative director binnen het International Creative Department. Bij Medialane bekleedt Wijnen de functie creative consultant.

De entertainmentdeskundige bedankt in zijn tweet de kijkers van het programma en de personen met wie hij de afgelopen jaren bij Shownieuws heeft samengewerkt. "Dank jullie allemaal voor de kansen, het vertrouwen en het vele, vele lachen. Het was me een eer en genoegen met jullie te werken."

Wijnen is naast entertainmentdeskundige ook musicalschrijver. Ook nam hij in het verleden plaats in de jury van Sterren dansen op het ijs en Sterren springen.